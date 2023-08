Feuerwehreinsatz Mehrere 10'000 Franken Schaden bei Wohnungsbrand in Buchs Am Dienstag kurz vor 5 Uhr ist in einer Wohnung eines Doppeleinfamilienhauses an der Altendorferstrasse ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen. Nun wird abgeklärt, ob eine der Bewohnerinnen für das Feuer verantwortlich ist.

Blick auf das Haus, in dem ein Brand ausgebrochen war. Bild: Kapo SG

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich alle drei Bewohner in Sicherheit, wie die St.Galler Kantonspolizei schreibt. Das Feuer war im Wohnzimmer einer der beiden Wohnungen ausgebrochen.

Die Rettungskräfte trafen eine 57-jährige Bewohnerin in einem psychischen Ausnahmezustand vor dem Gebäude an. Sie wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht und anschliessend durch einen Arzt in eine Klinik eingewiesen. Inwiefern die Brandursache mit dem Verhalten der 57-Jährigen in Zusammenhang steht, wird von Spezialisten und dem Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.

Nebst der örtlichen Feuerwehr mit rund 20 Angehörigen sowie mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen vier Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. (kapo/dwa)