Feuerwehr rückt mehrere Male wegen Gewitter im Neckertal aus Wegen des heftigen Sommergewitters am Dienstagabend musste die Feuerwehr Neckertal gleich mehrere Male ausrücken. Dies unter anderem wegen Geröll auf der Strasse oder eines gefluteten Stalls.

Gleich an vier Orten war die Feuerwehr Neckertal am Dienstagabend wegen des Sommergewitters im Einsatz. (Symbolbild: KEYSTONE/Alessandro Della Bella)

(red.) «Aus dem Neckertal sind am Dienstagabend zehn bis fünfzehn Notrufe eingegangen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, kurz nach 20 Uhr auf Anfrage von «FM1Today». Die Feuerwehr Neckertal musste gleich an mehrere Orte ausrücken. So sei sie in Oberhelfenschwil, Brunnadern, Hemberg und Dicken zu Einsätzen gerufen worden.

«Es ging um Wasser und Geröll auf der Strasse. Des Weiteren haben Leute wegen Wassereinbrüchen in einem Stall und einem Wohnhaus angerufen.»

Im restlichen Gebiet des Kantons St.Gallen habe es gemäss Krüsi keine Gewittereinsätze gegeben.