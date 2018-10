Feuerverbot: Der Kanton St.Gallen wartet noch ab

Der Kanton St. Gallen will nächste Woche entscheiden, ob in einzelnen Regionen ein Feuerverbot im Wald erlassen werden muss. Die Wetterprognosen ab kommendem Montag würden sich laufend verändern, teilte der kantonale Führungsstab am Donnerstag mit. Er wartet deshalb mit seinem Entscheid noch zu.