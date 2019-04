Fenster war gekippt - Bargeld aus Buchser Geschäft geklaut Ein schräg gekipptes Fenster entpuppte sich offenbar ungewollt als «Einladung»: Zwischen Donnerstag- und Freitagabend haben unbekannte Einbrecher aus einem Verkaufsgeschäft in Buchs rund 3000 Franken gestohlen.

Die Diebe drangen durch ein schräg gekipptes Fenster ins Verkaufsgeschäft ein. (Bild: Pixelio.de)

(wo) Wie die St.Galler Kantonspolizei am Samstag berichtete, ist die unbekannte Täterschaft zwischen Donnerstag- und Freitagabend an der Bahnhofstrasse durch ein schräg gekipptes Fenster in ein Verkaufsgeschäft eingedrungen.

Anschliessend durchsuchten die Einschleichenden die Räumlichkeiten und entwendeten darauf Bargeld in Höhe von rund 3000 Franken.