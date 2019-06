Sevelen: Die FDP und die SVP verlangen vom Gemeinderat, dass er einen deutlich tieferen Steuerfuss beantragt Die Gemeinde Sevelen habe den Bürgern in den vergangenen Jahren mit Steuern oder Gebühren zu viel Geld aus der Tasche gezogen, sagen die Ortsparteien FDP und SVP. Sie verlangen, dass der Steuerfuss «um ein vernünftiges Mass gesenkt» von 125 auf 110 Prozent werden soll

Der aktuelle Steuerfuss der Gemeinde Sevelen (hier das Rathaus) wird von den Ortsparteien der FDP und der SVP kritisiert. (Bild: PD)

(she) Die Vorstände der FDP und SVP Sevelen diskutierten kürzlich über aktuelle Themen. Stein des Anstosses war dabei die Finanzsituation der Gemeinde. In den letzten neun Jahren habe die Rechnung der Gemeinde jeweils mit einem durchschnittlichen Überschuss von 3,087 Mio. Franken pro Jahr abgeschlossen, stellen FDP und SVP fest.

Das Eigenkapital der Gemeinde belaufe sich auf 35,5 Mio. und es seien 9 Mio. als flüssige Mittel vorhanden. 2018 wurde die Doppelturnhalle (7,5 Mio. Franken) komplett abbezahlt, und das Eigenkapital von 4 Mio. für das neue Betagtenheim ist bereits zurückgestellt. Die restliche Finanzierung wird via Pensionstaxen der Bewohnerinnen und Bewohner amortisiert, der Bau belastet die Gemeinderechnung also nicht.

Steuerfuss um 15 Prozent auf 110 Prozent senken

FDP und SVP teilen angesichts dieser Zahlen dem Gemeinderat mit, dass die finanzielle Lage eine Steuersenkung um mindestens 15 Prozent rechtfertige,

«die komfortable Ausgangslage würde sogar eine Reduktion von 22 Prozent erlauben, ohne dass wir in Schieflage geraten».

Den Behörden sei es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, den regional hohen Steuerfuss von 125 Prozent mit anstehenden Investitionen zu rechtfertigen. So sei dem Bürger vorsorglich, via Gebühren oder Steuern, viel zu viel Geld aus der Tasche geholt worden. Deshalb verlangen FDP und SVP eine Steuersenkung auf 110 Prozent, um den jährlich wiederkehrenden Gewinn auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren.