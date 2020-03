FDP Werdenberg holte mehr Stimmen aus dem linken Lager als umgekehrt

Der Mann der Kleinpartei EVP ist ein Phänomen. Hans Oppliger aus Frümsen, inzwischen 63-jährig, holte bereits bei den Kantonsratswahlen 2008 mit Abstand am meisten Stimmen von anderen Parteilisten als der eigenen. 2012 titelte der W&O: «Hans Oppliger bleibt Werdenberger Panaschierkönig», vier Jahre später lautete die Schlagzeile «Der Panaschierkönig muss abdanken». Zwar hatte er wieder am meisten Stimmen «auswärts» geholt, genützt hat es ihm insofern nichts, weil er vor vier Jahren die Wiederwahl nicht schaffte.

Und nun also das Comeback. Die Werdenbergerinnen und Werdenberger wählten ihn am Sonntag erneut in den Kantonsrat. Die Auswertung der Wahlresultate aller neun Gewählten ergibt das vertraute Bild der vergangenen zwölf Jahre: Hans Oppliger ist einmal mehr der Panaschierkönig. 1034 Stimmen holte er von «fremden» Parteilisten, das entspricht 68,1 Prozent seiner insgesamt 1518 Stimmen.

Hans Oppligers Königstitel erwächst allerdings Konkurrenz: Barbara Dürr (CVP, Gams) gewann 1405 (68,2 Prozent) ihrer insgesamt 2206 Stimmen von Wahlzetteln anderer Parteien oder von Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung. (she)