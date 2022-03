grabs FC St.Gallen unterstützt mit dem Verkauf von nachhaltigen Trikots ein Bergwaldprojekt in Grabs Im Heimspiel gegen Sion trug das Team von Peter Zeidler ein Trikot aus recyceltem Polyester. Dieses gab es am Samstag auch im Fanshop des FCSG zu kaufen. Ein Teil des Erlöses geht an das Grabser Bergwaldprojekt, das sich für die Pflege der Ostschweizer Wälder einsetzt.

Freuen sich über die Unterstützung des Bergwaldprojektes: (von links) Regierungsrat Beat Tinner (Wartau), FCSG-Präsident Matthias Hüppi und der Grabser Gemeindepräsident Niklaus Lippuner. Bild: PD

Der FC St.Gallen unterstützt mit einem nachhaltigen Trikot das Bergwaldprojekt in Grabs. Im Heimspiel gegen den FC Sion am letzten Sonntag hat das Team ein schwarzes Trikot aus über 90 Prozent recyceltem Polyester getragen. Für diese Aktion haben sich alle Trikotsponsoren des Vereins aus der Super League bereit erklärt, ihre Logos ebenfalls ganz in Schwarz zu halten.

18,79 Prozent des Verkaufspreises von 130 Franken für die limitierten Trikots, die es letzten Samstag nur im Fanshop in der Shopping Arena zu kaufen gab, spendet der Verein an das Bergwaldprojekt in Grabs. Dort wird das Geld für die Pflege einer der wichtigsten Wälder der Ostschweiz eingesetzt. «Global denken, lokal handeln – für die grüne Lunge unseres Planeten und für unsere Region», hält der FC St.Gallen dazu in einer Medienmitteilung fest. Mit dem Vorgehen unterstützt der Verein die «Our Team for a better World»-Aktion seines Ausrüsters Jako für einen bewussteren Umgang mit Umwelt und den Ressourcen.

Es geht darum, sich stetig zu verbessern und an sich selbst zu arbeiten. Nur so könne man längerfristig etwas verändern. Auch ein kleiner Schritt könne Grosses bewirken, besonders dann, wenn man ihn gemeinsam wagte. Genau wie Fussball sei Nachhaltigkeit Teamwork. «Deshalb ziehen wir alle am gleichen Strick.» (pd)