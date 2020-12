Faszinierender Märchenzauber mit sinnhaftem Inhalt fesselte die Kinder Höchst konzentriert und gebannt folgten in der Alten Mühle Gams am Samstagabend erwartungsvolle Kinder dem Auftritt der bekannten Märchenerzählerin Caroline Capiaghi. Untermalt wurde dies durch passende Töne von Beat Weyeneth.

Caroline Capiaghi und Beat Weyeneth zogen die Kinder in den Bann des Märchens, das ihnen wichtige <Erkenntnisse mit auf den Weg gab.. Bild: Werner Vetsch

Beat Weyeneth erfüllte zu Beginn mit seinem steinernen Xylophon den Raum mit mystischen, sphärischen Tönen. Danach stellte die Erzählerin mit beeindruckender Mimik und Gestik fünf Tierfreunde auf einem Bauernhof vor.

Die Kinder wurden ins Geschehen einbezogen

Dank dem Einbezug der Kinder, die entsprechende Laute wiedergaben, gelang es ihr sofort, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen aufzubauen.

Im Märchen «Himmel-Stier und Drachenkampf» drohte den Tieren eine Schlachtung für einen Festschmaus. Eine gelungene Flucht in den Wald und das sorglose Zusammensein der Tiere brachte die Kinder zum Staunen und ihre Augen zum Strahlen.

Konflikte durchleben und Hindernisse überwinden

Angesichts der sich anbahnenden Winterzeit führte der Bau eines Winterhauses durch den Ochsen zu alltäglichen Gegebenheiten und auch unangenehmen Verhaltensweisen, mit denen bereits kleine Kinder konfrontiert werden können.

In ergreifender Weise vermittelte Caroline Capiaghi das Durchleben von Konflikten und die Überwindung von Hindernissen. Sie vermochte in äusserst lebendiger Form aufzuzeigen, dass dank Beharrlichkeit und dem Einsatz der Stärken jedes Einzelnen die Machtfülle der Tiergemeinschaft nicht unterschätzt werden darf. Viele, in der Realität unbezwingbare Hindernisse überwanden die unterschiedlich grossen und starken Tiere in abgeklärter Weise.

Ergreifende Naturklänge untermalten die Erzählungen

Beeindruckend war die überzeugende Untermalung der Handlungen durch Beat Weyeneth mit verschiedensten Natur-Klangkörpern. Die dumpfen und Angst einflössenden Töne des Bösen wichen bald wieder der Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Guten.

In einer sternenklaren Nacht erzählte der Ochse seinen Tierfreunden die Geschichte vom Himmel-Stier und dem Drachenkampf. Die Erzählerin verstand es in einfacher und bildhafter Sprache, die Kinder in die Fantasiewelt zu versetzen. Dabei begleitete sie den mutigen Jüngling Janka bei seinem gewagten Ritt himmelwärts auf dem Rücken eines gewaltigen Stiers.

Gebannt verfolgten die Kinder den fast aussichtslosen Weg zur erstrebten Befreiung der Königtochter auf einer einsamen Wolke. Dank unbändiger Stärke und unvorstellbarer Furchtlosigkeit des Stiers wurden riskante Hindernisse wie Berge, Meer, Feuer und letztendlich auch der zwölfköpfige Drache kraftvoll besiegt und die Königstochter befreit.

Kinder richtiggehend in den Bann gezogen

Es war erstaunlich, wie wach und aufmerksam die Kinder den überaus gefährlichen Weg und schliesslich Jankas erlösende Umarmung der Prinzessin sowie das darauffolgende Hochzeitsfest durchlebten. Am Ende der Aufführung ermöglichten goldene Sterne den Kindern einen beliebigen Wunsch.

Infolge der Pandemie kam leider nur eine geringe Gästeschar in den Genuss der in jeglicher Beziehung überwältigenden Märchenstunde. Es ist zu wünschen, dass noch viele weitere Kinder in den Bann dieses höchst eindrucksvollen, lebendigen und bestimmt nachhaltigen Märchens gelangen dürfen.