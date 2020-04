Pöstler verteilen in der W&O-Region derzeit fast doppelt so viele Pakete als sonst Während in vielen Branchen gar nichts läuft, haben Pöstler alle Hände voll zu tun. Weil aufgrund der Coronapandemie viele Läden geschlossen sind, bestellen die Leute mehr online. Marc Gebert ist Teamleiter der Paketzusteller der Filiale Buchs. Er und seine Leute haben derzeit mehr Päckli zu verteilen als sonst.

Der Postbus von Marc Gebert ist gefüllt mit Paketen. Corinne Hanselmann

Es ist Freitagmorgen, 8 Uhr. Marc Gebert parkiert seinen mit Paketen gefüllten Postbus vor dem Haagcenter. Drei Stück muss er heute bei der PickPost-Stelle im Kiosk vorbeibringen. Die Kunden werden ihre Päckli später dort abholen. Rund eine Stunde zuvor hat Marc Gebert den Bus in Buchs beladen. «Jeder Paketzusteller belädt sein Fahrzeug selber», erklärt er. So könne man die Pakete entsprechend seiner Tour einsortieren. Er hat deshalb die Schachteln, die ins Haagcenter müssen, sofort griffbereit, als er die Schwingtüren des gelben Busses öffnet.

Drei Pakete bringt Marc Gebert zur PickPost-Stelle im Haagcenter. Corinne Hanselmann

Seit 16 Jahren arbeitet Marc Gebert für die Post, seit 13 Jahren in Buchs. Er ist dort Teamleiter der Paketzusteller. «Wir sind elf Leute und verteilen die Pakete von Sennwald bis Wartau sowie im Obertoggenburg», erzählt der 41-Jährige, der in Vilters wohnt.

Auffallend mehr Bau- und Gartenbedarf

Normalerweise seien es täglich um die 250 Pakete, die jeder Zusteller auf seiner Tour verteilt. Doch seit viele Läden wegen der Coronapandemie geschlossen sind, ist diese Zahl stark angestiegen, und die Pöstler haben alle Hände voll zu tun.

«Jetzt hatten wir Touren mit bis zu 470 Paketen.»

Das sagt Marc Gebert. Er und seine Leute zeigten sich flexibel, verzichteten teilweise freiwillig auf die Frühlingsferien, um diesen Ansturm zu bewältigen.

«Wir machen aktuell täglich eine Zusatztour. Das heisst, es ist eine Person mehr unterwegs als sonst. So kommen wir einigermassen durch.»

In einigen Gebieten, etwa in Gams und in Weite, übernahm zudem Postmail die Paketzustellung. Also diejenigen Pöstler, die normalerweise Briefpost verteilen. «Das entlastet uns natürlich schon», sagt Gebert dankbar.

Auffallend sei, dass aktuell deutlich mehr Pakete von Baumärkten und Gartencentern verschickt werden. «Halt Dinge aus Läden, die aktuell geschlossen sind.» Aber auch von grossen Onlinehändlern seien es mehr Sendungen. «Auch haben wir öfters mehrere schwere Päckli für eine Person.» Das kommt beispielsweise vor, wenn jemand Blumenerde bestellt, denn das Gewicht pro Paket ist auf 30 Kilogramm begrenzt.

Für mehr Abstand in zwei Schichten

Im Paketzentrum Frauenfeld werden die Päckli sortiert. «Der Grossteil kommt dann in der Nacht per Zug nach Buchs», so Gebert. Ein kleiner Teil kommt per Lastwagen. Normalerweise beginnen die Zusteller ihre Arbeit frühmorgens um 6 Uhr mit dem Beladen des Fahrzeugs. «Um die aktuell geltenden Abstandsregeln einzuhalten, beginnt nun die Hälfte erst um 7.15 Uhr. So haben wir in der Halle mehr Platz, weil die einen schon unterwegs sind», sagt er zur Frage, was sich im Arbeitsalltag seit Beginn der Coronakrise verändert habe.

Dass einige Zusteller nun später auf die Tour gehen, hat Auswirkungen auf die Zustellzeiten.

«Aktuell müssen wir Expresspakete spätestens bis 12 Uhr zustellen statt bis 9 Uhr.»

Zu Beginn dieser Änderung hätten manche Kunden reklamiert. «Aber mittlerweile hat es sich offenbar herumgesprochen und sie verstehen es.» Bei eingeschriebenen Paketen muss der Kunde beim Empfang normalerweise auf dem Scanner unterschreiben. «Damit nun nicht jeder den Scanner in die Finger nehmen muss, dürfen wir Zusteller neu selber mit unserem Kürzel unterschreiben, wenn wir das Paket einer empfangsberechtigten Person übergeben haben», so Gebert. Zudem werden Pakete kaum mehr direkt in die Hand gegeben, sondern vor der Tür oder im Briefkasten abgestellt, um auch hier den Abstand zu wahren.

Kunden sagen «Ihr macht einen super Job»

Angst habe er nie gehabt, trotz der aktuellen Coronasituation arbeiten zu gehen. «Ich bin im besten Alter und gesund», sagt er. Er verstehe es aber, wenn manche Leute aktuell die Türe nur einen Spalt breit öffnen, wenn er klingle.

«Vielleicht sind es ja Risikopatienten oder ältere Leute.»

Andere wiederum seien gesprächig und sagen aufgrund der vielen Pakete im Bus beispielsweise: «Lauft s’Gschäft?» oder auch «Ihr macht einen super Job.» Darüber freue man sich natürlich, so Gebert.

Marc Gebert nimmt eine erste Ladung aufgegebener Pakete schon am Morgen mit. Bild: Corinne Hanselmann

Wie vor Weihnachten auch am Samstag

Üblicherweise stellt die Post normale Pakete von Montag bis Freitag zu. Weil das Sortierzentrum Frauenfeld aufgrund der grossen Anzahl auch in der Nacht auf Samstag sortiert, haben Geberts Zusteller ausnahmsweise auch am Ostersamstag gearbeitet, und sie werden auch heute Samstag Pakete ausliefern. «Das kommt normalerweise nur an ein bis zwei Samstagen vor Weihnachten vor», sagt Gebert und lädt die von Kunden im Haagcenter aufgegebenen Pakete in seinen Bus.

Nun muss er weiter auf seiner Tour, damit die Paketflut im Laderaum von Haus zu Haus etwas weniger wird.