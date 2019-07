Bilderausstellung «Joy»: Ein farbenfroher Ruf zum Freudigsein Aktuell findet im Seecafé in Buchs eine Bilderausstellung zu Gunsten eines Hilfsprojektes in Rumänien statt. Gezeigt und verkauft werden Bilder und selbstgebastelte Karten von Radiana Cordos.

Präsidentin Elisabeth Beglinger betrachtet im Seecafé eines der Bilder von Radiana Cordos.Bild: PD

(pd) «Meine Bekannten nennen es Kunst. Ich empfinde es als ein Spielen mit Farben und Formen. Dieses Jahr habe ich viel mit Blumen ‹gespielt›. Ich merke, dass ich bei jeder Malerei wie auf einer freudigen Schatzsuche bin», sagt die Rumänin, welche während fünf Jahren in Buchs lebte.

Buchser Verein unterstützt seit Jahren

Sie ist Gründerin und Leiterin des Seelsorge- und Beratungszentrums Repha’El in der rumänischen Stadt Arad. Dieses Zentrum wird vom Buchser Verein Repha’El seit Jahren unterstützt, der auch diese Ausstellung organisiert hat. Der Erlös aus dem Verkauf der Bilder und Karten kommt denn auch via Verein zu hundert Prozent dem Seelsorgezentrum in Rumänien zugute.

Die Ausstellung im Seecafé am Werdenbergersee trägt den Namen Joy. «Es ist ein Ruf zum Freudigsein. Freuet euch, freudiges Lächeln, ruhiges Zufriedensein und Wohlgefallen an diesen Malereien wünsche ich Ihnen allen», erklärt Radiana Cordos.