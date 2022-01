Farbenfrohe und stimmgewaltige Operetten-Premiere Am Samstag feierte die Operette Balzers mit «Eine Nacht in Venedig» eine erfolgreiche Premiere – mit Werdenberger Beteiligung.

Auf allen Ebenen eindrucksvoll: «Eine Nacht in Venedig» feierte am Samstag Premiere in Balzers. Bild: Daniel Schwendener

Der Balzner Saal ist gut gefüllt, als die Operette mit «Eine Nacht in Venedig» Premiere feiert. Die 38-köpfige Besetzung des Sinfonieorchesters Liechtenstein legt im Orchestergraben mit einem träumerischen Walzer los. Der Vorhang öffnet sich, eine grössere Gesellschaft in braun-beigen Kleidern steht im Freeze-Modus inmitten der aufwendigen Bühnenkulisse des venezianischen Markusplatzes und erwacht langsam zum Leben, bis es sich in ein reges Markttreiben wandelt. «Ihr Venezianer hört, was Pappacoda sagt», ruft eine der Stadtbewohnerinnen. Und Pappacoda (Roman Martin) setzt an zum Lied «Drum sei fröhlich Venetia» und tänzelt beschwingt über die Bühne. «Pappacoda ist da», stimmt der knapp 30-köpfige Chor stimmgewaltig ein.

Rasante und schwungvolle Verwechslungskomödie

«Wo ist die Gattin?», fragt Pappacoda (Roman Martin). «Ciboletta, wo warst du denn?», fragt er erneut und wirft seiner Verlobten fehlende Intelligenz vor. Seine Angetraute (Judith Dürr) betritt lasziv die Bühne und entgegnet ihm keck: «Wenn ich so dumm bin, warum willst du mich denn heiraten?» Kurzerhand beendet sie ihre Beziehung zu Pappacoda mit einem neckischen Duett. Zum Amüsement des Publikums wackeln drei tratschende Senatoren in barocken Perücken und goldglänzenden Kostümen (Mattias Müller-Arpagaus, Toni Bürzle, Mathias Fuchs) mit ihren Stöckelschuhen ins Geschehen und unterbrechen die tragisch-romantische Szene. Der Älteste, Senator Delaqua (Bürzle), macht sich Sorgen, dass der berüchtigte Herzog Urbino bei seinem angekündigten Besuch seine Frau verführen will. Kurzerhand schmiedet er ein Plan und will seine Frau Barbara in Sicherheit bringen.

Doch da hat er seinen Plan ohne seine Frau (Nadja Nigg) gemacht, die ihren Geliebten treffen will und deshalb ihre Freundin, das Fischermädchen Annina (Christine Schneider), nach Murano schickt. Auf dem Weg dorthin wird die vermeintliche Barbara im Auftrag vom Herzog Urbino von Caramello (Stefan Reichmann) entführt. Es kommt zu einem romantischen Duett zwischen Caramello und Annina. Gemeinsam mit den Balletttänzerinnen, die das Geschehen auf den Treppen des Bühnenbildes umrahmen, ergibt sich ein Gesamtbild, das die Besucher regelrecht in die Szene eintauchen lässt.

Beim folgenden Volkstanz singen neben den Solisten auch die Tänzerinnen und der Chor, während das Sinfonieorchester mitreissend aufspielt und es zum ersten grossen Finale kommt.

Zwei unterhaltsame Stunden vergehen wie im Flug

Die insgesamt rund zwei Stunden vergehen aufgrund der rasanten Inszenierung wie im Flug. Während Stefan Reichmann als Caramello und Christine Schneider als Annina mit ihren schönen, klaren Stimmen für die romantischen Szenen verantwortlich sind, sorgen Judith Dürr als Ciboletta und Roman Martin als Makkaronikoch mit ihrem ebenfalls makellosen Gesang, neckischen Streitereien und schwindelerregenden Tanzeinlagen (einstudiert von Choreograf Miguel-Angel Zermeño) für erheiternde Momente. Nadja Nigg gibt in ihrer Rolle als selbstbewusste, leicht lüsterne Barbara mit Toni Bürzle als ihrem alternden, etwas dusseligen Mann Delaqua ein ebenso heiter-komisches Paar ab, das für einige Lacher aber auch Entzücken sorgt.

Das Herz der Barbara gehört nämlich nicht ihrem Delaqua, sondern ihrem anzüglichen Neffen Enrico Piselli (Michael Nigg), mit dem sie mehrmals in die Besenkammer verschwindet. Und der eigentliche Frauenschwarm, der Herzog Urbino (Eugene Amesmann), kommt bei der angebeteten Barbara nicht zum Zug. Stattdessen umgibt er sich mit vielen schönen Damen, während er gesanglich («Treu sein, das liegt mir nicht») wie auch gestisch mit seiner Playboy-Attitüde spielt.

Gesanglich besonders beeindruckte Dora Doceva-Kutschi als Agricola Barbaruccio, die stimmgewaltig um die Gunst des Herzogs sang. Neben den Solisten überzeugte auch der Chor mit einem breiten Klangvolumen, souverän begleitet vom Sinfonieorchester Liechtenstein unter der Leitung von Willi Büchel.

Eindrückliches Bühnenbild mit prächtigen Kostümen

Für das passende Gesamtbild sorgte das von Hansjörg Gstöhl eindrücklich kreierte Bühnenbild, dessen Himmel je nach Szene vom hellen Blau über kräftiges Orange, sanften Pink bis zum dunklen Blau mit Sternenhimmel wechselte. Die Fassaden wurden dabei bewusst schlicht gehalten, damit die farbenfrohen Karnevalskostüme (Ulli Kremer) gut zur Geltung kamen. Für ein weiteres Highlight sorgte der Einbezug der aus Fernsehshows bekannten «Handstand Brothers», die mit Saltos, Überschlägen und beeindruckender Akrobatik für lauten Szenenapplaus und Jubelrufe sorgten.

Die Operette Balzers unter der Regie von Anatol Preissler hat es auch dieses Jahr geschafft, eine energiegeladene, rasante Operette zu inszenieren, bei der es an nichts fehlte.