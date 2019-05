Vernissage in Werdenberg: Farben und Formen beflügeln die Fantasie Unter dem Motto «Meine Lieblingsfarbe ist bunt» zeigt Elisabeth Fuchs in der Galerie L33 Bilder in ihrem ganz eigenen Malstil. Die Werke fordern die Betrachter heraus und regen die Fantasie an. Esther Wyss

Künstlerin Elisabeth Fuchs zeigt das Bild «Der Freudentanz». Im Hintergrund Impressionen aus Marrakesch. (Bild: Esther Wyss)

Die Besucher tauchen in ein Farbenmeer, das überwältigt und fasziniert. Die reichhaltigen Motive und die vielen Details ziehen den Betrachter in ihren Bann. Seit 2005 malt Elisabeth Fuchs mit Ölpastellkreiden und hat eine verspielte Maltechnik entwickelt. Die bunten, prächtigen Farbkompositionen, die vielfältigen, sich wiederholenden Symbole zaubern den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. Bemerkenswert sind die vielen Tore und Türen, durch die man gerne schreiten möchte, um zu entdecken, was sich dahinter verbirgt, und ob es vielleicht etwas Geheimnisvolles zu entdecken gäbe. Die Formen und Figuren sind einfach, direkt.

Einige Exponate zeigen Spiralen, die innen beginnen, durch eine ganze Farbpalette führen und nach aussen offen sind. Das lässt viel Spielraum für Interpretationen. Die Bilder, die bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind, regen zum Nachdenken an. Bei längerem Betrachten erzählen die Bilder faszinierende Geschichten und bewahren gleichzeitig Geheimnisse, denen man gerne auf die Spur kommen möchte. Ein Schwarm Vögel fliegt in dieselbe Richtung. Neugierig fragt man sich, welches Ziel sie wohl anstreben. Die gewählten Farben stimmen heiter. Die Farbpalette umfasst alle Rottöne bis hin zu Violett. Blau und Grün leuchten neben dem kräftigen Rot, während Braun und Gelb fast ganz fehlen.

Symbiose zwischen Farben und Sprache

Alfred Martin würdigte das Schaffen der Künstlerin in seiner Laudatio mit den Worten: «Elisabeth Fuchs liebt Farben und spielt mit ihnen. Sie macht sie lebendig, fesselt den Betrachter und entführt ihn in eine andere Realität.» Zu verweilen lohnt sich. Immer wieder entdeckt man Neues, Ungewohntes. Die Bilder verzaubern mit ihrer Reichhaltigkeit und Dynamik, den Blumen, die sich in die Höhe recken, mit Vögeln, Häusern, Dörfern, Türen und Toren. Wer eines dieser Bilder gesehen hat, wird die unverwechselbare Handschrift der Künstlerin wieder erkennen. Wichtig sind der Malerin die Titel ihrer Bilder, die sie jeweils ins Bild hineinschreibt. Es sind witzige Benennungen, die Farbe und Sprache mit einem Augenzwinkern miteinander verbinden. Ein dreiteiliges Bild heisst «In Bunthausen blüht der Klatschmohn» oder «Hügelhofen bei Zwitscherhausen».

In den Vergangenen Jahren hat Elisabeth Fuchs ihren Malstil weiter entwickelt. Ihre frühen Bilder fallen durch kräftige Farben und ihre Vielschichtigkeit auf. Manche erwecken den Eindruck, sie verbergen etwas hinter einem kaum sichtbaren Schleier. Die neusten Werke sind leicht, transparent und offener. Neben den prächtigen Bildern hat Elisabeth Fuchs auch fantasievolle Objekte ausgestellt. Da baumeln dekorierte Drahtkleiderbügel zu filigranen Ampeln geformt von der Decke. Für einige Objekte hat sie Knöpfe aus ihrer Sammlung verwendet. In einer Schale, die bis zum Rand mit bunten Knöpfen gefüllt ist, darf gewühlt werden. Es ist ein sinnliches Erlebnis, wenn die Knöpfe wie Sandkörner durch die Finger gleiten. Musikalisch wurde der Anlass von Marianne Raymann am Hackbrett umrahmt.