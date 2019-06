Fahrzeuge und Zugswagen in Chur beschädigt, 13- und 19-Jähriger als Täter ermittelt

In der Nacht auf vergangenen Mittwoch sind in Chur zwei Zugskompositionen sowie mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt und ein Einbruchdiebstahl begangen worden. Die Ermittlungen führten zu einem Jugendlichen und einem jungen Erwachsenen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag bekannt gab.