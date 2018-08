Fahrunfähiger Lenker rammt in Buchs einen Brunnen

Am Dienstagnachmittag ist ein 54-Jähriger mit seinem Auto in einen Brunnen an der Grünaustrasse gefahren. Anschliessend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei St.Gallen konnte den Mann kurze Zeit später anhalten, wie sie mitteilt.