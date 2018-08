Fahrunfähig Unfall verursacht und weitergefahren Am Donnerstagabend, um 17:50 Uhr, ist es auf der Staatsstrasse in Trübbach zu einem Unfall gekommen. Die 35-jährige Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie konnte später angehalten werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen meldet.

(Bild: Kapo SG)

Die 35-Jährige fuhr von Balzers in Richtung Trübbach und verliess die Autobahn bei der Ausfahrt. Als sie links in die Staatsstrasse einbog, übersah sie einen vortrittsberechtigten, von rechts kommenden 64-jährigen Autofahrer. Nach der anschliessenden Kollision verliess die Frau die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte die Frau jedoch kurze Zeit später ausfindig machen. Wie sich herausstellte, war sie fahrunfähig unterwegs und musste deshalb ihren Führerausweis sofort abgeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von über 3'000 Franken.