Events Wirtschaft trifft auf Forschung: Rhysearch startet mit Networking-Event-Series Kürzlich startete RhySearch, das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal, am Campus Ost in Buchs mit einer neuen mehrteiligen Fachveranstaltungsreihe unter dem Titel «Networking Event Series – Future of Precision Manufacturing».

Die Teilnehmenden haben es genossen sich wieder persönlich über ihre Themen austauschen zu können. Bild: PD

Mit dem Event soll die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Forschung rund um das Thema «Präzise Fertigung» gestärkt werden. Beim ersten Anlass wurde das Thema «Moderne Fertigung zwischen Tages­geschäft und Megatrend Digitalisierung» behandelt.

Nicht nur Theorie, sondern auch Praxis

50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der regionalen Wirtschaft, welche alle Experten auf dem Gebiet der Präzisionsfertigung sind, und Personen aus dem wissenschaftlichen Kreis fanden sich am Campus der OST Ostschweizer Fachhochschule ein. Vor Ort wurden von sieben Referentinnen und Referenten Vorträge zu den Themen «Innovation und Daten» und «Fertigung» gehalten. In drei anschliessenden Workshops wurde das Gehörte dann von den Teilnehmenden im Hinblick auf die praktische Anwendung erarbeitet und vertieft.

Ein gelungenes Event und zufriedene Teilnehmer

Bärbel Selm, Bereichsleiterin Netzwerk & Innovation, freut sich über den gelungenen Event. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg der Veranstaltung – nicht nur, dass wir ausgebucht waren, sondern man spürte richtiggehend die Energie. Die Teilnehmenden haben es sichtlich genossen, sich wieder einmal persönlich über ihre Themen austauschen zu können – ebenso wie wir von RhySearch.»

Auch Referent Dr. Thomas Liebrich zeigt sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden: «Wir haben in den Vorträgen die Brücke von den Voraussetzungen für Digitalisierung, den zu überwindenden Hürden hin zu Umsetzungen in der Praxis, insbesondere in der Präzisionsfertigung, schlagen können: Seien es smarte Maschinen, die sich ändernde Umgebungstemperaturen automatisiert kompensieren, die automatisierte Programmierung von mittlerweile auch komplexen Werkstücken oder automatisierte Versuchsstände, die bessere und mehr Daten für ein tieferes Prozessverständnis ermöglichen. Und selbstverständlich war es ein grosses Vergnügen, unsere in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein einzigartige Infrastruktur nach so langer Zeit ohne physischen Besuch vor Ort endlich wieder einem Publikum bei einem Rundgang durch unser Fertigungslabor vorstellen zu können.»

In Zwischenzeit plant und organisiert RhySearch bereits die zweite Veranstaltung der Networking-Serie, welche das Ziel verfolgt, über die nächsten Jahre ein lebendiges Netzwerk für Präzisionsfertigung in der Region zu etablieren.