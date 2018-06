Evangelische Kirchen in der Region wollen zusammen feiern und wachsen

Für Pfarrer Marcel Wildi hat die Premiere des regionalen Kirchentags Werdenberg-Liechtenstein zwei wichtige Ziele: Zum einen soll er die reformierte Kirche, ja die Kirche insgesamt, vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit bringen. «Das Christentum boomt weltweit und ist die am stärksten wachsende religiöse Bewegung», hält er fest. Einzig in Europa, auch in der Schweiz, gehe die Entwicklung in die umgekehrte Richtung. Die Reformation habe auch Auswirkungen auf die katholische Kirche gehabt, spannt Pfarrer Marcel Wildi den Bogen über die evangelische Kirche hinaus. In Europa sei es heute Realität, dass man gemeinsam nach Ansätzen suche, wie die christliche Kirche in Zukunft noch bestehen könne. (ts)