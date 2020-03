Etwas Süsses aus der Dorfbäckerei Herrmann zum Schmunzeln in einer schwierigen Zeit Wir haben noch WC-Papier. Gefüllt mit feinster Milch-Ganache.» Die Dorfbäckerei Herrmann aus Trübbach, mit Standorten in Azmoos, Sargans, Wangs und Balzers, nimmt die Hamsterkäufe aufs Korn.

«WC-Papier» zum Geniessen: Diese Roulade der Bäckerei Herrmann kommt gut an. Bild: PD

Seit Beginn der Coronakrise in der Schweiz ist das Toilettenpapier nämlich in den Läden der Grundversorger immer wieder ausverkauft. Warum das so ist, ist mit vernünftigen Überlegungen nur schwer nachvollziehbar.

«Die ganze Coronasache ist traurig genug»

Auch für Jean-Claude Herrmann. «Die ganze Coronasache ist traurig genug», stellt er fest. Aber ein Grund zum Verzweifeln dürfe das nicht sein. Deshalb habe er sich gedacht: «Schmunzeln ist erlaubt.» Dazu will er mit speziell kreierten Produkten aus seiner Konditorei beitragen.

«Deshalb machen wir eine WC-Rolle, die man essen kann», sagt Herrmann auf Anfrage des W&O. «Wenn man zu Hause sitzt, kann man sie gut geniessen.» Man müsse sie nicht auf einmal aufessen: «Sie ist im Kühlschrank nach dem Anschneiden etwa fünf Tage haltbar.»

Mit dem guten Wunsch «bliib gsund»

Die Roulade mit Verzierungen wie «bliib gsund» und «stay at home» («bleib zu Hause») ist gefragt, die ersten 40 Stück waren rasch verkauft. Hermann freut sich:

«Die Leute haben dieses Produkt gut aufgenommen.»

Ab heute Dienstag stehen diese speziellen Produkte wieder bereit für all jene, die schmunzeln, sie selbst geniessen oder sie als süsse Überraschung verschenken wollen.

Auch Schoggi-Osterhase mit Mundschutz erhältlich

In der Dorfbäckerei Herrmann wird es ab morgen Mittwoch noch weiteren Anlass zum Schmunzeln und Geniessen geben. Jean-Claude Herrmann: «Wir haben auch einen Schoggi-Osterhasen mit Mundschutz (‹Corona-Häsli›) und ein Zitronenküchlein, das aussieht wie ein Emoji. Beide sind mit einem Mundschutz ausgestattet.»

Auch bei diesen Produkten lautet Herrmanns Motto: Gerade in diesen eh schon schwierigen Tagen tut schmunzeln sicher gut.