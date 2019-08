Etappenweiser Neubau des Spitals Grabs ist organisatorisch sehr anspruchsvoll - Erstbezug erfolgt im Mai 2020

Alle Bau- und Installationsarbeiten müssen bis Ende Oktober abgeschlossen sein, hält Roland Rubin fest. Er ist zuversichtlich, dass diese grosse Herausforderung dank der professionellen Organisation der komplexen Bau- und Installationsarbeiten gelingen kann. Das gilt auch für den Umzug der betreffenden Bereiche in den Neubau. Er wird im Mai 2020 erfolgen und ist eine Herausforderung; denn an nur einem Wochenende müssen alle Mitarbeitenden und Patienten «umgesiedelt werden» – bei laufendem Spitalbetrieb. «Auch an diesen zwei Tagen werden wir für unsere Patienten einen zu 100 Prozent zuverlässigen und sicheren Betrieb ermöglichen», betont Rubin. Nach Fertigstellung der Arbeiten bis zum Umzug erfolgen die vorgeschriebene Abnahme sämtlicher Installationen und Einrichtungen sowie Testläufe, damit vom ersten Tag an der Betrieb zu 100 Prozent funktioniert. Eine wesentliche Aufgabe in dieser Zeit ist auch die Schulung der Mitarbeiter, die parallel zum Spitalbetrieb erfolgen muss. Alle müssen beim Einzug mit den Räumlichkeiten, der Infrastruktur und der Technik im Neubau vertraut sein. Damit das klappt, wurde den rund 560 Mitarbeitenden des Spitals von April bis Anfang Juni eine Feriensperre verhängt. Der Umzugstermin könne auch deshalb nicht mehr verschoben werden, erläutert Rubin. (ts)