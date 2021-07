Buchs Erstes Album nach 15 Jahren: Die Metal-Band Divension taufte ihre CD im Fabriggli Headbangen, Moshpits und Pommesgabel: Bei der Plattentaufe der Band Divension aus dem Metal-Genre am vergangenen Freitag im Werdenberger Kleintheater Fabriggli Buchs durfte die Musik aktiv erlebt werden.

Das Spektrum der Lieder erstreckte sich von hartem «fusstampfer» Death-Metal bis zu Balladen zum Mitsingen. Bild: Michael Braun

Mit Maske, dafür ohne feste Sitzplätze liessen sich die Zuschauer durch die variantenreichen Stücke elektrisieren. Das Spektrum der Lieder erstreckte sich dabei, wie für Divension üblich, von hartem «Fussstampfer»-Death-Metal bis zu melodischen Balladen zum Mitsingen.

Die Zuschauer gaben während des ganzen Konzerts ihr Bestes und verstärkten die einzigartige Atmosphäre. «Ohne diesen Energieaustausch und die Unterstützung könnten wir nicht auf der Bühne stehen», sagt Leadsänger «Domo» Bösch.

Sehr gute Resonanz für «Crossroad a Questions»

«The Dying Sun» also «Die sterbende Sonne», so heisst das neue Album, das am Freitag im Fabriggli getauft wurde. Veröffentlicht wurde das Album auf diversen Streaming-Diensten bereits im vergangenen Jahr, eine gebührende Plattentaufe konnte jedoch erst jetzt durchgeführt werden. Bisher habe man durchwegs positives Feedback bekommen, resümiert «Domo» Bösch. Vor allem das Stück «Crossroad a Questions» mit melodischem Refrain habe sehr gute Resonanz hervorgerufen.

Die Band machte mächtig Stimmung im Fabriggli. Bild: Michael Braun

Das Album überzeugt sowohl mit hartem Death-Metal als auch mit einigen poppigen Stücken, sowie Passagen mit sehr klaren Gesängen und ruhigen Passagen. «Wir fangen innerhalb des Metal-Genres eine Variation von verschiedenen Stimmungen ein», sagt Bösch. Diese Variation sorgte auch an der Plattentaufe für Abwechslung und einen auffallenden Spannungsbogen.

Endlich ein eigenes Album herausgebracht

Die Metal-Band Divension ist nun bereits seit 15 Jahren aktiv. Nach einer künstlerischen Pause von vier Jahren sind die fünf Mitglieder seit 2019 mit viel Elan erneut am Werk. «Wir haben uns ein Ziel und ein Budget gesetzt, um endlich ein eigenes Album herauszubringen. Wir haben das Ganze wirklich ernst genommen», resümiert Bösch. Vier Stücke stammen dabei aus der Anfangsphase der Gruppe, die restlichen wurden ab 2016 neu komponiert.

Die Metal-Band Divension ist nun bereits seit 15 Jahren aktiv. Bild: Michael Braun

Besonders dankbar sind die fünf Musiker vor allem ihrer treuen Fangemeinde oder wie Bösch es ausdrückt ihren Unterstützern. «Wir sind unseren Supportern extrem dankbar. Wir haben ein riesiges Umfeld, das uns unterstützt, das uns aktiv zur Hand geht und konstruktives Feedback gibt.»

Umbruch und nächste CD bereits in Entstehung

Neben der Plattentaufe stand am Auftritt von Divension auch die Verabschiedung von Gitarrist Leonardo Vetsch auf dem Programm. «Domo» Bösch sagt:

«Wir werden ihn vermissen, er ist ein ganz toller Typ.»

Auch «Aushilfsbassist» Luca Betschi, der für die bereits im letzten Jahr zurückgetretene Kimberley Rothmund einsprang, gab sein letztes Konzert für die Band. Zu Leadsänger «Domo» Bösch, Schlagzeuger Nigg Gisler, Gitarrist Roger Baumgartner werden neu Pete Streit und Christian Vogt stossen.

Trotz neuer Besetzung arbeitet Divension mit Volldampf weiter. Ein neues Album ist bereits in Entstehung. «Wir haben bereits einen Titel und die Demos sind aufgenommen», sagt der Leadsänger. Das Album sei schon zu 70 Prozent fertig.