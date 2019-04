Erfolgreiches Schwimmcamp in den Frühlingsferien Der SC Flös organisierte während der Ferien ein polysportives Schwimmcamp für Primar- und Oberstufenschüler. Das abwechslungsreiche Programm fand grossen Anklang, nicht zuletzt, weil das Hallenbad auch bei schlechtem Wetter viel Spass verspricht

Die Kinder lernten das nasse Element von einer anderen Seite kennen. (Bild: PD)

(mw) Die Möglichkeit, sich während der Ferien sportlich zu betätigen, bietet sich meistens nur Kindern, die einem Verein angehören. Das Schwimmcamp aber steht allen offen – und das Ferienprogramm wurde in der zweiten Aprilwoche auch rege von Nichtmitgliedern genutzt. 25 Kinder aus der Region machten mit und feilten auf spielerische Art und Weise im Hallenbad Flös in Buchs an ihren Schwimmfähigkeiten.

Dank der grosszügigen Unterstützung der Stadt Buchs konnte den daheimgebliebenen Kindern während der Ferien ein kurzweiliges Programm angeboten werden. Die Kurse im Wasser wurden durch Trainerinnen und Trainer des Schwimmclubs abgedeckt, dabei fokussierte man sich jeden Tag auf ein neues Ziel, zum Beispiel Kraul- oder Flossenschwimmen, und lernte gleichsam neue Sportarten kennen. Wasserball, Rettungsschwimmen, Schnorcheln, Synchron- und Wettkampfschwimmen wurden vorgestellt und ausprobiert und dem Alter angepasst vertieft. Bei der Einführung in die Sportart Wasserball kam man sogar in den Genuss, von einer Schweizer Nationalmannschaftsspielerin, der St. Gallerin Eliane de Bue, ein paar Tricks zu lernen. Dank dem magischen Händchen von Francesca Zampieri, Trainerin der Liechtensteinischen Artistic-Swimming-Olympia-Duett-Hoffnungen, konnten die Wasserratten auch eine kleine Kür präsentieren, wo Jungs und Mädchen gleichermassen mit viel Rhythmusgefühl überzeugten.

Gemeinsam mit Sport Spass haben

Auch in der Turnhalle war man fleissig. Diverse Trainer und Leiter liessen die Kinder in neue Sportwelten eintauchen. Tobias Zogg vom Cross-Fit Werdenberg brachte die jungen Camp-Teilnehmer ins Schwitzen und Markus Büchel vom Kompetenzzentrum Jugend ermöglichte mit Seiltanz, Jonglage und Fasslaufen einen Einblick in die Welt des Zirkus. Mitte Woche wagte man sich an einen schnellen Tanz, den die temperamentvolle Primarschullehrerin Corina Ortiz vorbereitet hatte. Viele konnten es kaum erwarten, endlich ihr fussballerisches Geschick unter der Leitung des ehemaligen FC-Buchs-Spielers Joshua Sutter zum Besten zu geben; man schenkte sich nichts, kämpfte um jeden Ball. Auch weitere Ballspiele, vornehmlich Unihockey und Brennball, geführt von Fitnesscoach Victor Wunderlin, machten allen sichtlich Spass. Ein Ausflug in die Boulder-Halle und eine kleine Wanderung rundeten das Programm ab, den Abschluss in einer Schwimmolympiade fand. An der Siegerehrung erhielt jedes Kind eine gebackene und verzierte Medaille.