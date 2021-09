Buchs Erfolg dank Wissen und Emotion: Blinder Alpinist gibt Unternehmern Impulse mit auf den Weg Beim Gewerbe- und Firmenanlass der St. Galler Kantonalbank Buchs gab es viele Impulse vom blinden Alpinist Andy Holzer. Die Teilnehmerzahl an dieser Veranstaltung war etwas tiefer als üblich.

Sie sorgten für einen gelungenen Abend (von links): Karl Pareth, Leiter SGKB-Niederlassung Buchs, der fesselnde Referent Andy Holzer und Erwin Camponovo, CEO der Coldtec AG. Bild: Thomas Schwizer

Emotionale Intelligenz ist ebenso wichtig wie rationales Wissen, Positives aus negativen Erfahrungen ziehen statt verzweifeln, kindliche Neugier auch als Erwachsener nicht verlieren und Neues einfach ausprobieren: Auf Grundlage seiner persönlichen Erfahrungen beeindruckte der blinde Alpinist Andy Holzer am Mittwochabend am KMU-Forum der St.Galler Kantonalbank (SGKB) in seinem fesselnden Motivationsvortrag.

Sei es weil das KMU-Forum letztes Jahr coronabedingt ausfiel oder weil nun die Zertifikatspflicht für Veranstaltungen in Innenräumen gilt: Die Teilnehmerzahl an dieser Veranstaltung für Gewerbe- und Firmenkunden war etwas tiefer als üblich. Die Abwesenden verpassten einen tollen Anlass, denn Referent Andy Holzer bot humorvoll und unterhaltsam fesselnde Geschichten aus seinem abenteuerlichen Leben als Blinder. Er motivierte durch seine persönlichen Erfahrungen Unternehmer aus der Region Sarganserland-Werdenberg, für ihr geschäftliches und privates Leben einiges mitzunehmen.

Potenzial, wo man es nicht vermutet

Er wuchs als blinder Knabe in einem kleinen Dorf auf, seine Eltern liessen sich auf eine «dynamische Führung» ein. Er habe sich nicht behindert gefühlt und seine Stärken gehabt, vor allem im Dunkeln. Seine Eltern hätten sich eingelassen auf Dinge, die für sie nicht begreifbar waren – wie ein paar Ski für ihn als blinden Knaben.

Emotionen seien für den Erfolg genau so wichtig wie rationales Wissen. Emotionale Intelligenz sei eine Stärke der erfolgreichsten Unternehmer der Welt. Übrigens: Das Skifahren, für ihn als Blinden sei das Fortbewegen auf zwei Brettern im Schnee einfacher als auf zwei Füssen im Gestein, nutzte Holzer später auf zahlreichen Touren. «Potenzial liegt immer dort wo man es nicht vermutet», gab der blinde Profi-Bergsteiger den Zuhörern mit. Er legte den Unternehmern eine «dynamische Führung» nahe, bei der alle ihre Stärken und damit Positives einbringen könnten.

Es wäre verheerend, an der Nicht-Perfektion zu verzweifeln, stellte der Alpinist fest, der aus seinem Handicap ein Businessmodell kreiert hat.

«Ich hatte meine Schwächen als blindes Kind, aber ich durfte alles ausprobieren und machen – und fast immer gab es Lösungen.»

Auch im Geschäftsleben müsse man sich «auf neue Gedanken und neue Projekte einlassen und es einfach versuchen». Alle würden ein Miteinander brauchen, er nannte es eine gepflegte Abhängigkeit. Wichtig sei, selbst auszusuchen, von wem man abhängig sein wolle und werde.

Sie diskutierten beim Apéro über die erhaltenen Impulse (von links): SGKB-Firmenkundenberater Gerhard Obergfell, der Wartauer Gemeindepräsident Andreas Bernold und Andreas Morf von FKL & Partner. Bild: Thomas Schwizer

Kindliche Leichtigkeit behalten

«Die höchste Motivation ist es, etwas nicht heute, sondern sofort zu machen, denn bevor wir aus dem endlichen Leben gehen müssen, sollten wir jeden Moment nutzen», sagte Holzer. Er appellierte:

«Fangt sofort an, macht auch einmal etwas Verrücktes! Behaltet die kindliche Leichtigkeit, seid munter und nutzt so euer Potenzial!»

Zu Recht sagte Karl Pareth, Leiter der Niederlassung der organisierenden St.Galler Kantonalbank in Buchs, dass dank Holzer das Ziel erreicht worden sei, an diesem Anlass Impulse zu geben.

Coldtec AG eröffnet demnächst zweiten Laden

Bevor es zum Austausch im Rahmen des Apéro riche ging, stellte CEO Erwin Camponovo als Gastgeber die Coldtec AG vor. Sie wurde Ende 2017 gegründet und ist die bisherige Handelsabteilung der Kibernetik AG. Weil man gesehen habe, wie Abnehmer die vom Buchser Unternehmen bezogenen Produkte zu hohen Preisen verkauften, habe man seinerzeit bei der Kibernetik beschlossen, sie selbst zu verkaufen – im «Frankenspalter». Demnächst wird gemäss Camponovo ein zweiter Laden in Kreuzlingen eröffnet. «Wir haben bei Coldtec heute 55 Mitarbeitende und wachsen weiter», hielt er fest.