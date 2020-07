Epidemiologische Aufarbeitung zeigt: 50 Prozent mehr Coronakranke in Liechtenstein Eine wissenschaftliche Kooperation zeigt, dass in Liechtenstein rund die Hälfte mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden sind als die offiziellen Zahlen der Erkrankungen zeigen. Sie zeigt zudem: Die Fallzahl verglichen mit der Einwohnerzahl ist höher als im Kanton Zürich.

Auch im Fürstentum Liechtenstein gilt seit Montag die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Bild: Keystone/ Elia Bianchi

(wo) Mit Unterstützung der Regierung hat das Liechtensteinische Landesspital eine epidemiologische Aufarbeitung der ersten Welle der Covid-19-Pandemie vorgenommen. Dafür arbeitete es in einer wissenschaftlichen Kooperation mit dem Amt für Gesundheit, der privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein, den Kliniken für Infektiologie und Spitalhygiene an den Kantonsspitälern Graubünden und St.Gallen sowie dem labormedizinischen Zentrum Dr. Risch zusammen.

Kein Infizierter musste intensivmedizinisch versorgt werden

Im Rahmen der ersten Welle der Covid-19-Pandemie ist in Liechtenstein der erste Patient am 2.März, der letzte Fall 52 Tage später am 23.April diagnostiziert worden, schreibt die Regierung des Landes Liechtenstein. Insgesamt kam es zu 95 Covid-19-Fällen. Bei 13 Fällen war der Wohnsitz im Ausland (Schweiz, Österreich), während 82 Patienten im Fürstentum Liechtenstein wohnten. 14 Prozent der Fälle mussten hospitalisiert werden. In den letzten Tagen sind nach längerer Pause zwei neue bestätigte Fälle dazugekommen.

Keiner der Patienten musste beatmet oder intensivmedizinisch versorgt werden, schreibt die Regierung weiter. Die durchschnittliche Krankheitsdauer betrug zwölf, die längste Krankheitsdauer 38 Tage. Eine Seniorin ist verstorben, alle anderen Patienten sind geheilt, steht weiter in der Mitteilung. Rund ein Viertel der Erkrankten hatte mindestens eine Vorerkrankung.

Höhere Fallrate als im Kanton Zürich

Verglichen mit Schweizer Kantonen befand sich Liechtenstein bezüglich der Häufigkeit von Covid-19-Infektionen in der vorderen Hälfte. Relativ zur Bevölkerung konnte bis am 23. April eine Rate von 211 Fällen pro 100'000 Einwohner festgestellt werden, was beispielsweise einer höheren Fallrate entsprach als im Kanton Zürich.

Die Testfrequenz lag bis zum 23.April mit durchschnittlich 0.81 Tests pro Tag und 1000 Einwohner rund 60 Prozent höher als in der Schweiz.

Nur 13 Patienten waren älter als 65 Jahre

Im Mittel waren die Betroffenen 39 Jahre alt, was substanziell tiefer ist als in der Schweiz, wo das mittlere Alter 52 Jahre betrug. Nur 13 Patienten waren älter als 65 Jahre. Lediglich eine Bewohnerin eines Altersheims war betroffen.

Mit konsequenten Massnahmen (Masken, Hygiene, Distanzregeln, Besuchsverbot, Testung) konnte eine Ausbreitung im Heim erfolgreich verhindert werden, heisst in der Mitteilung der liechtensteinischen Regierung.

50 Prozent mehr Fälle als angenommen

Erfreulicherweise haben sich rund 89 Patientinnen und Patienten sowie 167 Kontaktpersonen bereit erklärt, sich rund 50 Tage nach der Infektion der Indexpatienten im Mai und Juni untersuchen zu lassen. Bei Kontaktpersonen im Haushalt und am Arbeitsplatz wurden Antikörpertests durchgeführt, um festzustellen, ob diese ebenfalls infiziert waren.

Die Resultate zeigen, dass sich rund 50 Prozent mehr Covid-19-Erkrankungen abgespielt haben als durch Labortests an den Indexpatienten festgestellt wurden. Insgesamt konnten 137 Fälle festgestellt werden, schreibt die Regierung des Landes Liechtenstein weiter in ihrer Mitteilung.