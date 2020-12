Entdeckungsspaziergänge in Quartieren

Ob an einem richtigen Fenster, in einem extra bereitgestellten Schaukasten oder als Installation an einer Hauswand – die Macherinnen und Macher der diesjährigen Adventsfenster liessen sich einiges einfallen. Manche sieht man von weitem. Andere muss man etwas suchen. Hier einige Blickfänge aus Salez, Haag und Sevelen.