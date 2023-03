Ennetbühl Das Klima hatte es in sich: Sommerwetter brachte 2022 flexible Alpabzüge Das Wetter und die Sömmerung im Jahr 2022 waren zentrale Themen an der Jahresversammlung des Alpwirtschaftlichen Vereins Toggenburg.

Die Wetterlagen des vergangenen Sommers hatten Auswirkungen auf die Dauer der Sömmerung 2022. Symbolbild: Sharon Holenstein

Christoph Högger, Abteilungsleiter Direktzahlungen für die Landwirtschaft im Kanton St. Gallen, informierte die rund 100 Anwesenden in der «Krone» in Ennetbühl über Vergangenes und Künftiges. Insbesondere die Wetterbedingungen im letzten Sommer hatten es in sich.

Überall wuchs das Gras viel zu schnell. Dank regelmässiger Regenfälle verdorrte das stehende Weidefutter im Obertoggenburg nicht; im Untertoggenburg mit viel zu wenig Niederschlägen aber schon. Sehr knapp war vielerorts auch das Quellwasser.

Erleichterung für Schafhalter

Infolge dieses Wetters konnten die vom Bund erlassenen Vorschriften für den Bezug von Alpungsbeiträgen nicht überall eingehalten werden. Im Kanton St.Gallen wurde auf 31 Alpen erlaubt, die Sömmerung infolge Futtermangels früher als gefordert abzubrechen. 12 Alpen hingegen durften ihre Tiere länger weiden lassen als erlaubt. Eine Erleichterung für die Schafhalter bringt das Jahr 2024. Ab dann muss bei der Alpung von Schafen nicht mehr jedes Tier einzeln deklariert werden.

Der Alpwirtschaftliche Verein Toggenburg, gegründet im Jahr 1970, gehört zu den jüngeren seiner Art in der Schweiz. So geht etwa die Gründung des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Vereins auf das Jahr 1886 zurück. Initiant einer solchen Körperschaft im Toggenburg war der damalige Kantonsrat Johann Georg Bösch aus Ebnat-Kappel. 1967 ermunterte er die Landwirtschaftliche Ge­sellschaft, die 139 Toggen­burger Alpen in einer Organisation zu bündeln. So wäre man eher in der Lage, etwelche Probleme der Regionalen Alpwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Bund und Kanton zu lösen. Alpungsbeiträge an die Alpbestosser wurden damals noch keine entrichtet. Diese wurden 1980 eingeführt und im Jahr 2014 deutlich gesteigert.

Referat zum Wolfsschutz

Verschiedene Älpler wurden an der Versammlung für langjährige Dienste geehrt. Präsident Thomas Bohl blickte gut gelaunt auf das infolge der Pandemie verschobene 50-Jahre-Jubiläumsfest des Vereins im Sommer 2022 zurück. Die jährlich stattfindende Alpwanderung Ende Juli finde im Untertoggenburg statt, sagte er.

Nach einem Referat von Markus Hobi über Massnahmen zum Wolfsschutz und zur Verbesserung der Wasserversorgung auf den Alpen beendete ein Film über die Alpfahrt Sellamatt die Versammlung.