Energiestadt fördert den E-Bike-Kauf im Toggenburg Aktion in den Gemeinden Wildhaus-Alt St.Johann, Nesslau und Ebnat-Kappel soll Bevölkerung zum Umsteigen motivieren.

Obertoggenburger Gemeinden wollen die Bevölkerung motivieren, für die kurzen Pendlerwege aufs E-Bike umzusatteln. Bild: Toggenburg Tourismus

(pd)Ob für Besorgungen in der Gemeinde oder den Arbeitsweg in der Region – im hügeligen Toggenburg ist für kurze Strecken das E-Bike ein ideales Verkehrsmittel. Bei relativ kleinem Kraftaufwand ermöglicht es saubere sowie stress- und staufreie Fahrten. Die Energiestadt Region Obertoggenburg fördert vom 1. März bis 30. April den Kauf der umweltfreundlichen Bikes.

Saubere Mobilität unterstützen

Eine Umfrage der Gemeinden Ebnat-Kappel, Nesslau und Wildhaus-Alt St.Johann hat ergeben: Mehr als 70 Prozent aller Verwaltungsmitarbeitenden haben einen Arbeitsweg zu bewältigen, der kürzer als zehn Kilometer ist. Als Energiestadt Region Obertoggenburg sehen die Gemeinden hier Potenzial, eine saubere Art der Mobilität zu unterstützen und den Zielen der Energieautarkie sowie der 2000-Watt-Gesellschaft einen Schritt näher zu kommen. Bei kurzen Strecken ist das Velo und im hügeligen Toggenburg das E-Bike ein ideales Verkehrsmittel. Um die Bevölkerung zu motivieren, Arbeitswege unter zehn Kilometern vermehrt auf dem Sattel zurückzulegen, lancieren die drei Obertoggenburger Gemeinden eine E-Bike Aktion.

Aus dem gemeinsamen Energiefonds der Energiestadt Region Obertoggenburg fördern die Gemeinde den Kauf von 100 neuen E-Bikes mit je 300 Franken. Zudem engagieren sich die beiden Velogeschäfte in der Region, die Velo-Metzg in Unterwasser und Zweirad Eugster in Nesslau, für die Aktion. Sie gewähren für je 50 E-Bikes einen zusätzlichen Rabatt von 200 Franken. Dank dieser Zusammenarbeit stehen 100 elektrische Fahrräder mit einer Preisreduktion von je 500 Franken zur Verfügung. Um auch der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, werden neue E-Bikes ab einem Kaufpreis von 3000 Franken unterstützt.

Aktion dauert bis 30. April

Der Betrag bietet einen Anreiz, umzusatteln und sich ein E-Bike anzuschaffen – zum Vorteil des Portemonnaies, der eigenen Gesundheit und der Umwelt. Mit dem E-Bike – geladen mit Strom aus erneuerbarer Energie – lassen sich der CO2-Ausstoss sowie die Lärm- und Schadstoffbelastung durch den Verkehr massiv reduzieren.

Die Aktion dauert vom 1. März bis 30. April oder bis zur Ausschöpfung der Fördermittel. Profitieren können Einwohner sowie Zweitwohnungsbesitzer der Gemeinden Ebnat-Kappel, Nesslau sowie Wildhaus-Alt St.Johann.

Für die Abwicklung ist der Förderverein Energietal Toggenburg zuständig.