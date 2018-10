Energie- und Gewerbepark Gams mit Solarpreis ausgezeichnet

Am Dienstag, 16.Oktober hat der Gewerbepark in Gams in Sursee den Schweizer Solarpreis in der Kategorie Plus-Energie-Bau erhalten. Er produziert ein Mehrfaches an Solarenergie als seine Mieter für Strom und Heizung selbst benötigen.