Im Gamser Schulratspräsidium ist «endlich Ruhe eingekehrt» Sieben Jahre – vier Präsidenten: So lautet die Bilanz des Gamser Schulrates. Mit dem 2018 gewählten Präsidenten Matthias Wettstein hat sich die Situation beruhigt. Die Ortsparteien nehmen dazu Stellung. Alexandra Gächter

Da nun wieder Ruhe rund um das Schulratspräsidium eingekehrt ist, kann sich der aktuelle Schulratspräsident Matthias Wettstein den eigentlichen Aufgaben widmen: Unter anderem der reibungslosen Umsetzung des neuen Lehrplans Volksschule. (Bild: Alexandra Gächter)

Knapp ein Jahr ist vergangen, seit Matthias Wettstein zum Schulratspräsidenten gewählt wurde. Mit seiner Wahl hoffte die Gemeinde Gams auf Kontinuität im Präsidium, war er doch der vierte Präsident innert sieben Jahren. Die vielen positiven Äusserungen aus der Bevölkerung stimmen zuversichtlich. Die drei Präsidenten der Gamser Ortsgemeinden nahmen anlässlich des Jahresjubiläums ebenfalls Stellung zu Schulratspräsident Matthias Wettstein.

«Endlich ist Ruhe in das Gamser Schulwesen eingekehrt», sagt Vicki Gabathuler, Präsidentin der FDP-Ortspartei Gams. «Ich habe nur positives Feedback aus der Gemeinde sowie aus der Region Werdenberg erhalten. Die gute Zusammenarbeit wird durchwegs hervorgehoben. Wettsteins Ratskollegen und Mitarbeiter aus allen Parteien haben Freude und Wertschätzung ausgedrückt. Das sagt mehr aus, als ich mit vielen Worten sagen kann.» Schön sei zudem, dass die Gamser Bürger wieder laufend über die Schule informiert werden. Wettsteins Auftreten sei professionell und Fragen und Bemerkungen werden fachlich und kompetent behandelt, so Gabathuler weiter.

«Wettstein macht einen überlegten Eindruck»

Barbara Dürr, Präsidentin der CVP Gams, sagt, sie könne die Situation als Nicht-Mitglied des Schulrates und Bürgerin ohne Schulkinder nur von aussen kommentieren. Doch auch sie findet, dass die Situation sich merklich beruhigt hat. Ebenfalls soll es in diesem Jahr zu weniger Personalwechseln gekommen sein. Weiter fügt Dürr an: «Matthias Wettstein macht einen überlegten, kompetenten Eindruck. Ihm wird eine ausgleichende, kommunikative Art nachgesagt und er hat ein gutes Auftreten. Auch die Finanzen scheinen im Lot zu sein.» Dürr masst sich nicht an, als Aussenstehende über Verbesserungspotenzial zu sprechen. Einen Wunsch hat sie jedoch:

«Ich wünsche dem ganzen Schulrat, dass er sich in der nächsten Legislatur wieder als geschlossenes Team den eigentlichen Geschäften zum Wohle der Schulkinder widmen kann.»

Die SVP Gams äusserte sich ebenfalls zum Jahresjubiläum von Wettsteins Wahlerfolg. Auch sie findet, dass sich die Situation rund um den Schulrat beruhigt hat. «Das Feedback, welches wir aus dem Schulrat erhalten, ist generell positiv», sagt Präsident Roman Rauper. «Wir sind der Meinung, dass der Schulbetrieb gut funktioniert und die generelle Zusammenarbeit zwischen Schulrat, Schulleitung und Lehrerschaft stimmt. Eltern werden meines Wissens gut informiert, wobei dies natürlich immer eine Ansichtssache ist und je nach Lehrer variieren kann», so Rauper. Verbesserungspotenzial sieht er persönlich ausserhalb des Schulbetriebs. So gebe es auf einigen Schulwegen kritische Gefahrenstellen, wie zum Beispiel bei den Bushaltestellen auf der Wildhauserstrasse, wo keine Zebrastreifen vorhanden sind.