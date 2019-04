EM-Silber für Yannick Wilhelmi An den Junioren-Einzel-Europameisterschaften in Prag von letzter Woche musste sich der frischgebackene Grabser Mannschafts-Schweizer-Meister nur der Nummer eins des Turniers beugen.

Yannick Wilhelmi (rechts) zeigte starken Leistungen an den Junioren-Europameisterschaften in Prag und kehrte mit zwei Silbermedaillen nach Hause. (Bild: PD)

(pd) Am ersten Wettkampftag der Europameisterschaften trug Yannick Wilhelmi gleich die ersten zwei Runden aus. Morgens startete er gegen Aron Astray Gomes aus Spanien ins Turnier und entschied diese Partie klar in drei Sätzen (11:6, 11:7, 11:8) für sich. Am Nachmittag war der Österreicher Kristian Seiner sein Kontrahent. Diese Begegnung ging ebenso in drei klaren Sätze (11:7, 11:4, 11:6) über den Court. Wilhelmi benötigte gerade mal 18 Minuten, um den Österreicher zu bodigen. Gegen den Schotten John Meehan (13/16 gesetzt), benötigte der 18-Jährige im Achtelfinal gerade mal fünf Minuten länger für seinen 3:0-Sieg (11:4, 11:5, 11:2).

Das Viertelfinale war nun erreicht und der Gegner hiess Ben Smith (5/8) aus England. Kein einfacher Gegner. Denn Smith ist grösser als Wilhelmi und weist eine bemerkenswerte Reichweite auf. Mit dieser vermochte der Engländer viel Druck auf den Grabser auszuüben. Wilhelmi musste präzise spielen um ihn aus dem «T», die Mitte des Courts, zu bringen. Dies gelang ihm aber recht gut, das Duell ging mit 11:8, 11:7 und 11:6 an Wilhelmi, der den Halbfinal ohne Satzverlust erreichte.

Siegesdruck gelöst und im fünften Satz gesiegt

Yannick Wilhelmis nächste Runden wurden nun im Glascourt ausgetragen. Bei Temperaturen unter 15 Grad wurden diese Spiele draussen gespielt. Auch die Lichtverhältnisse waren speziell mit viel Licht/Schatten und Spiegelungen. Im Halbfinale hiess sein Gegner Sam Buckley (Irland) den er jüngst am German Junior Open im drei Sätzen klar schlug. Doch Europameisterschaften sind nun mal anders. Wilhelmi konnte die ersten beiden Sätze zwar knapp gewinnen (11:9, 11:9), agierte aber immer verkrampfter. Dies wirkte sich auf die folgenden Sätze aus, die er prompt mit 8:11 und 5:11 verlor. Die Supporter von Yannick Wilhelmi wurden alle höchst nervös und befürchteten schlimmes. Der Grabser konzentrierte sich in der Satzpause mit seinem Trainer David Heath darauf, den Siegesdruck bei sich selbst zu lösen. Er startete denn auch viel lockerer in den Entscheidungssatz, was sich sehr auf den Punkteverlauf auswirkte. Gleich mit 11:4 bezwang er Buckley.

Steigerung nach verhaltenem Start

Im Finalspiel traf Yannick Wilhelmi schliesslich auf den Einheimischen Viktor Byrtus. Der Tscheche ging als Favorit ins Spiel. Zum einen weil er als Nummer eins gesetzt war, zum anderen erreichte er den Final ohne Satzverlust. Zudem lautet seine Bilanz gegen den Schweizer Kontrahenten 4:1. Der 18-Jährige startete verhalten in die Partie, sichtlich überrascht vom starken Auftakt, den Byrtus bot. Nach sieben gespielten Punkten hiess es bereits 1:6. Danach fasste sich Wilhelmi und hielt im restlichen ersten Satz, den er mit 6:11 verlor, mit seinem Gegner gut mit. Der zweite Satz verlief einiges ausgeglichener. Trotzdem zog Wilhelmi auch hier den Kürzeren und verlor diesen knapp mit 9:11. Im dritten Satz ging es erneut sehr knapp und mit sehr hohem spielerischen Niveau zur Sache. Der Grabser hatte sogar einen Satzball, den er aber nicht verwerten konnte. Nach 37 Minuten Spielzeit hiess der Junioren-Europameister Viktor Byrtus, der dritte Satz ging mit 13:11 an den Tschechen. Doch Yannick Wilhelmi darf stolz auf den zweiten Platz sein. Denn seit zehn Jahren hat kein Schweizer mehr den Einzug in einen EM-Final geschafft.

Auch mit dem Team gewann Wilhelmi Silber

Gleich im Anschluss fanden die Junioren-Europameisterschaften im Teambewerb am selben Austragungsort statt. Die Schweiz, mit Yannick Wilhelmi, erreichte nach Siegen über Finnland (3:0), Spanien (3:0), Niederlande (2:1), Wales (2:1) und Irland (2:1) den Final. In diesem erwies sich England als zu stark, die jungen Eidgenossen mussten sich mit der Silbermedaille begnügen. Nach fünf Siegen in Folge für seine Mannschaft verlor Yannick Wilhelmi in diesem Turnier erst gegen den Engländer Sam Todd knapp mit 2:3 (10:12, 11:7, 11:9, 6:11, 6:11).