Einkauf im Hofladen ist in der Coronakrise gefragter +++ «Wir hoffen, dass die Leute auch künftig vermehrt regional einkaufen» Die Hofläden in der Region Werdenberg spüren seit dem Lockdown eine höhere Nachfrage und verzeichnen neue Kunden.

In Zeiten von Corona kauft man offenbar gerne im Hofladen ein. Bild: Sandra Ardizzone

Die Coronakrise brachte den Hofläden der Region eine neue Kundschaft. Auch werden verschiedene Produkte vermehrt nachgefragt.

Kartoffeln und Eier sind bei Familie Rohrer sehr gefragt

Susanne und Markus Rohrer bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb in Haag. Ab Hof verkaufen sie ihre selber produzierten Kartoffeln und Eier. An den Samstag, nachdem der Bundesrat den Lockdown beschlossen hat, erinnert sich Markus Rohrer noch gut. Er sagt:

«Die Kunden haben sich auf die Kartoffeln regelrecht gestürzt.»

Sie seien den ganzen Tag damit beschäftigt gewesen, laufend die Kartoffeln in die Verkaufssäcke abzufüllen.

Auch für Kartoffeln und Gemüse gibt es in den Hofläden aktuell eine starke Nachfrage.



Bild: Dominik Wunderli

Auch der Eierverkauf läuft gut. Zwar kommen hier zusätzlich auch noch die baldigen Osterfeiertage hinzu. Da herrscht immer eine grosse Nachfrage nach Eiern. Auf jeden Fall würden auch die, täglich von den im Freiland lebenden Hennen gelegten, Eier die Nachfrage nicht decken.

Das ganze Sortiment ist bei Familie Vetsch hoch im Kurs

Einen grossen Hofladen führt die Familie Vetsch aus Grabs. Dieser läuft schon seit Dezember konstant gut. «Wir spürten im Dezember nicht, dass die Kunden lieber Mandarinen kauften, die Nachfrage blieb gut», sagt Lukas Vetsch. Er stellt fest:

«Seit Corona läuft es noch eine Spur besser. Wir können nicht klagen.»

In der Zeit unmittelbar nach Bekanntgabe der Ladenschliessungen wurden vor allem mehr Kartoffeln und Gemüse gekauft. Jetzt werde das ganze Sortiment nachgefragt, vor allem auch Äpfel und Süssmost.

Die Hofläden verzeichnen aktuell auch neue Kundschaft für ihr Angebot. Bild: Ralph Ribi

Der Grossteil der Kunden sind Stammkunden. «Aber wir bemerken, dass nun viele jüngere Kunden kommen, die für eine ältere Person einkaufen. Diese schicken ihre Helfer zu uns. Diese wiederum kaufen dann für sich auch etwas ein», so Lukas Vetsch.

Hoffnung, dass neue Kunden auch nach der Krise bleiben

Lukas Vetschs Hofladen ist nur am Samstag geöffnet. Allerdings gibt es auch einen Automaten, wo man die Produkte in Selbstbedienung einkaufen kann. «Hier haben wir sicher zehn bis zwanzig Prozent mehr Umsatz», sagt der Landwirt. Die Lager an Früchten sind bei Lukas Vetsch von der letzten Ernte noch genügend voll. Vielleicht sei dieses dann etwas früher als sonst leer. «Aber wenn die Sommerfrüchte kommen, ist man froh, keine Lagerbestände der alten Ernte mehr zu haben», sagt er. Wenn die Krise einmal vorbei ist, «ist sicher zu hoffen, dass die Leute auch weiterhin vermehrt regional einkaufen.»

Ebenfalls eine höhere Nachfrage spürt Beatrice Rohner von Rohners Hofladen. «Einzelne Produkte sind mehr gefragt als früher», sagt sie. Dazu gehören vor allem Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Reis. Auch der Kundenstamm hat sich erweitert. Die neuen Kunden haben ihre Gründe, wie Beatrice Rohner sagt:

«Sie können schnell das Nötigste einkaufen, mit wenig Aufwand in einer geschützten Umgebung.»

Das Angebot reiche aus, um die höhere Nachfrage zu decken. Die selber und regional produzierten Produkte wie Salate, Gurken, Tomaten, Radieschen und auf Ende Woche Spargeln sind immer ausreichend vorhanden. Bei den zugekauften Produkten ist das Angebot mehrheitlich auch gut. Beatrice Rohner hofft, dass auch nach der Krise ein Teil der neuen Kunden dem Hofladen treu bleiben werden.