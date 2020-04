In Liechtenstein verschlechterte sich die Einhaltung der Coronaregeln

Während sich in der vergangenen Woche die Bevölkerung grundsätzlich sehr gut an die Anordnungen der Regierung gehalten hat, sind ab Freitag über das vergangene Wochenende mit den steigenden Aussentemperaturen auch die Fälle von Verstössen in Liechtenstein gestiegen, wie die Landespolizei meldet.