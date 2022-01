Mehr Einfamilienhäuser im Werdenberg, doch das Bauland wird immer knapper In Gams stieg die Zahl der Einfamilienhäuser innert 30 Jahren um 62,5 Prozent, in Buchs nur um 12,1 Prozent.

Ein Einfamilienhaus entsteht: 6798 davon gab es 2020 in den sechs Werdenberger Gemeinden. Bild: Heini Schwendener

Die Zahl der Wohngebäude im Wahlkreis Werdenberg hat sich zwischen 1990 und 2020 um 36,6 Prozent auf 10367 erhöht (vgl. Tabelle). Zwei Drittel aller Gebäude, die im Jahr 1990 zu Wohnzwecken genutzt wurden, waren Einfamilienhäuser.

Auch rund dreissig Jahre später sind Einfamilienhäuser noch immer die am weitesten verbreiteten Wohngebäude im Werdenberg – der Bauboom der vergangenen Jahre lässt grüssen. Allerdings wird diese Entwicklung nicht mehr in gleichem Ausmass weitergehen, denn Bauland wird auch auf dem Land immer knapper.

Einfamilienhäuser: Gams hat am meisten zugelegt

Am Beispiel der Stadt Buchs wird dies deutlich: Zwischen 1990 und 2020 stieg die Zahl der Einfamilienhäuser um 12,1 Prozent. Ganz anders im Norden des Werdenbergs: Der Anstieg im gleichen Zeitraum betrug in der Gemeinde Gams 62,5 Prozent, in Sennwald 50,6 Prozent, in Grabs 43,7 Prozent. Da konnten auch Sevelen (+34,9 Prozent) und Wartau (+30,1 Prozent) nicht mithalten. Seit etwa den 2010er-Jahren sinkt in der Tendenz der Anteil der Einfamilienhäuser an der Gesamtzahl der Wohngebäude in den Gemeinden Grabs, Buchs, Sevelen und Wartau.

Am stärksten angewachsen ist die Zahl der Gebäude mit Wohnnutzung zwischen 1990 und 2020 in der Gemeinde Sennwald (+54,2 Prozent), am geringsten in Buchs (+21,7 Prozent).

Im Wahlkreis Werdenberg hat sich die Zahl der Mehrfamilienhäuser von 1990 (1058) bis 2020 (1942) um 83,6 Prozent erhöht. Zum Vergleich: Der Kanton St.Gallen verzeichnet einen Anstieg von 45,1 Prozent, der Wahlkreis Toggenburg einen Anstieg von 27,4 Prozent.

Wie sieht es mit dem Alter der Gebäude mit Wohnnutzung aus? Im Jahr 2020 belief sich der Anteil der Wohngebäude mit einem Baujahr nach 2000 im Wahlkreis Werdenberg auf 16,4 Prozent, das entspricht dem kantonalen Wert.

12309 Wohnungen gab es im Werdenberg im Jahr 1990. Drei Jahrzehnte später waren es 20057 (+62,9 Prozent).