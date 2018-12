Eine willkommene Bescherung für Menschen, die es nicht so gut haben Der Lions Club Bad Ragaz beschenkt bedürftige Menschen in Wartau, Buchs, Sevelen und anderen Orten der Region.

Weihnachtsaktion für sozial Benachteiligte. (Bild: PD)

In der Adventszeit führt der Lions Club Bad Ragaz, im Sinne einer gepflegten Tradition, seit Jahren eine Weihnachtspäckli-Aktion durch, in dem Personen zu Weihnachten beschenkt werden, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. So wurden kürzlich in den Räumlichkeiten der Psychiatrischen Tagesstätte in Trübbach die Geschenke durch Clubmitglieder und Ehepartnerinnen eingepackt, wobei individuelle Wünsche der Beschenkten berücksichtigt wurden.

Ein eingespieltes Einkaufsteam, bestehend aus zwei Clubmitgliedern tätigte im Vorfeld der Päckliaktion die Einkäufe. Nebst den Naturalspenden wurden auch Einkaufsgutscheine den verschiedenen Päckli beigelegt. Finanziert wurden die Geschenke durch eigene Clubbeiträge. 38 Familien und Einzelpersonen in den Gemeinden des Sarganserlandes sowie in den Gemeinden Wartau, Sevelen, Buchs, Maienfeld und Trimmis wurden mit Weihnachtsgeschenken und Gutscheinen berücksichtigt. Die Abgabe wird anonymisiert durch die Sozialämter der Gemeinden erfolgen. Für die diesjährige Weihnachtsaktion wurden über 4200 Franken gespendet. (pd)