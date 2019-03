Eine Unterführung in der Burgerau wird angestrebt Hansruedi Rohrer

Eine Unterführung in Räfis-Burgerau ist weiterhin Gegenstand von Diskussionen. (Bild: Archiv)

Erstmals führte der Einwohnerverein Räfis-Burgerau (EVRB) seine Hauptversammlung am Freitagabend im Kirchgemeindesaal Räfis durch. Präsidentin Patrizia Baumgartner begrüsste nach dem Imbiss dazu 99 stimmberechtigte Mitglieder sowie mehrere Gäste, darunter auch Mitglieder der Buchser Stadtbehörde. Die an der letzten HV neu gewählte Präsidentin verriet, dass es ein intensives Vereinsjahr 2018 war. Sie richtete dabei einen Dank an ihre Vorstandskolleginnen aus und betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, sich für das Dorf, die Traditionen und Bräuche einzusetzen.

Ein kleiner Rückblick zeigte nochmals die Aktivitäten auf. Auch habe man sich mit der Führung des Flaggala-Holzer-Vereins getroffen und die weitere Zusammenarbeit besprochen. Im weiteren wurden 22 Jubilare mit einem Geschenk überrascht. «Es war ein turbulentes, aber spannendes erstes Jahr als Präsidentin», sagte sie. Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Gewinn von 1442 Franken ab. Der Mitgliederbeitrag bleibt unverändert. Alle Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt.



An der Bürgerversammlung in die Offensive

This Schwendener hielt in einem vorgängigen Brief an den EVRB fest, dass vom Einwohnerverein unbedingt ein Vorstoss an den Stadtrat gerichtet werden muss. An der Hauptversammlung vom Freitag stellte er einen Antrag: «Der EVRB stellt an der Bürgerversammlung der Stadt Buchs vom 29. April den folgenden Antrag: Der Stadtrat wird beauftragt, eine funktionelle Unterführung für den Langsamverkehr (Personen- und Fahrradunterführung) als Verbindung Räfis/Burgerau im Bereich zwischen Bäckereistrasse und Eisenbahnweg (beim ehemaligen Bahnhöfli) zu prüfen. An der Bürgerversammlung im November 2019 ist Bericht zu erstatten.»



Debatte über die Vorteile einer Umfrage

An einer ausserordentlichen Sitzung Ende Februar hat auch der Vorstand des EVRB die Frage einer Erschliessung beraten und stellte an der Versammlung ebenfalls einen Antrag. Dieser lautet: «Der Vorstand des EVRB wird beauftragt, den Kontakt mit dem Stadtrat und der IG Burgerau weiterzuführen und die Erarbeitung eines Erschliessungskonzepts zu begleiten. Eine funktionelle Verkehrs-Erschliessung sowohl für den Langsam- und motorisierten Verkehr ist anzustreben.

Es soll eine Umfrage bezüglich Erschliessungsvarianten bei der Einwohnerschaft von Räfis-Burgerau durchgeführt werden.» In der folgenden Diskussion zeigte sich This Schwendener überrascht, dass die beiden Anträge, gemäss EVRB, gegenübergestellt werden sollen. Er hielt an seiner Version fest, denn eine Unterführung sei noch nicht vom Tisch. Und der Antrag soll auch den Buchsern dokumentieren, dass in Räfis-Burgerau eine Gemeinsamkeit besteht: Eine Personenunterführung soll geprüft werden. «Es braucht aber nicht Umfragen.» Der Einwohnerverein sei interessiert, eine gute Lösung zu finden, war von Seiten des EVRB zu hören. Deshalb sei eine Umfrage nötig, um anschliessend die Resultate dem Stadtrat vorzulegen.

Es wurde beiden Anträgen zugestimmt

Man brauche dort eine Unterführung, wo sie geplant war, sagte eine Votantin. Sie glaubt nicht, dass gleichzeitig auch eine Unterführung beim ehemaligen «Bahnhöfli» realisiert wird. Deshalb sei dem Antrag des EVRB zuzustimmen. Ein weiterer Einwohner bemerkte, dass die Räfiser und Burgerauer wissen müssen, was sie wollen. Der Personen- und Langsamverkehr habe Priorität. Man müsse nicht das eine dem anderen gegenüberstellen. Ein anderer Bürger stimmte dem Vorschlag des Langsamverkehr-Konzepts zu. Dieses sei notwendig, das andere wäre zu prüfen. Auch ein nächster Befürworter meldete sich zu Wort und sagte, dass das Konzept für den Langsamverkehr Vorrang haben soll. Das Konzept müsse jedoch zukunftsorientiert sein.



Beiden Anträgen stimmten die EVRB-Mitglieder zu. Damit wird die Geschichte einer Erschliessungs-Unterführung weiter gehen. Am Schluss gab es noch ein anderes Thema: Der Kirchgemeindesaal Räfis soll erhalten bleiben, sagte die Präsidentin. Das sei auch dem EVRB wichtig. Der Verein aber könne den Saal alleine nicht übernehmen und bewirtschaften. Deshalb soll nun nach einer Lösung gesucht werden. Und ganz am Schluss zeigte Peter Guntli in einem Fotovortrag wohltuende Bilder über die Alpenflora der Alvierkette.