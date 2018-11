In Buchs wurden Junglenker für die Gefahren im Verkehr sensibilisiert Roadcross Schweiz führt landesweit eine Präventionskampagne durch, im BZB in Buchs unterstützt durch die St. Galler Kantonspolizei. Armando Bianco

Heinz Bänziger von der Kantonspolizei spricht zu den BZB-Schülern. (Bild: Armando Bianco)

Korrektes Verhalten fördern, für Risiken sensibilisieren, nach einem Unfall helfen, darin sieht die Stiftung Roadcross Schweiz ihre Hauptaufgabe. Roadcross bezeichnet sich als Kompetenzzentrum für Verkehrssicherheit, die Bemühungen im Bereich Prävention richten sich sowohl an Jugendliche als auch an Erwachsene. Im Fokus stehen 16- bis 24-Jährige, von denen die Organisation mit Präventionsanlässen unter anderem an Gymnasien und Berufsschulen rund 18 000 pro Jahr erreicht.

Auch am BZB Buchs ist die Stiftung seit Jahren jeweils während ein paar Tagen mit ihrer Kampagne präsent, die Kantonspolizei St. Gallen trägt stets einen wichtigen Teil bei. Das ist übrigens eine Bucher «Spezialität», denn andernorts führt Roadcross die Veranstaltungen in der Regel alleine durch. Doch wie sich in Buchs diese und nächste Woche zeigt, verzahnen sich Praxis und Theorie dabei in idealer Weise.

«Unfall oder geiles Leben»: Jeder entscheidet selbst

Die Präventionsveranstaltung steht unter dem Motto «Unfall oder geiles Leben. #your choice». Sie zeigt mit aller Deutlichkeit auf, dass man das Schicksal zu einem grossen Teil in den eigenen Händen trägt, manchmal aber auch schlicht keinen Einfluss darauf nehmen kann – nämlich dann, wenn sich jemand so verhält, wie es nicht wünschenswert ist: Rücksichtlos, egoistisch, verantwortungslos, aggressiv leichtsinnig.

Armin Heller von Roadcross und Kantonspolizist Heinz Bänziger gestalten den Anlass in Buchs mit pädagogisch geschickter Klinge. Sie bringen wohltuend lockeren Humor in diese ernste Sache, vermitteln aber mit Ernsthaftigkeit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gezielt, dass man unter schlechten Umständen jederzeit zum Betroffenen werden kann, als Täter wie als Opfer. Oder wie Heinz Bänziger am Mittwochvormittag mehrmals sagte: «Pressiert – passierts». Ein Menschenleben kann sich in Sekundenbruchteilen massiv ändern. Armin Heller spricht der «No risk, no fun»-Generation ins Gewissen, aber nie mit dem erhobenen Mahnfinger, er präsentiert stichhaltige Argumente in Form von Zahlen, Fakten, Gesetzen und Geschehnissen.

Die beiden Referenten konfrontieren die Anwesenden in der BZB-Aula mit Unfällen und Geschichten in Film, Bild und Ton. Jeder Unfall hat Konsequenzen, die teils massive Veränderungen im Leben mit sich bringen, oft auch für nicht Direktbetroffene. Und das alles manchmal nur wegen einem kurzen Blick aufs Handy (eine oft unterschätzte Unfallgefahr), nur einer von vielen Unfallgründen, welche in der BZB-Aula angesprochen wurden.

Vom Eintrag ins Strafregister bis zur Todesfolge

Ein Eintrag ins Strafregister wiegt unter Umständen schwer, aber deutlich weniger schwer als ein Unfall mit Todesfolge. Armin Heller appellierte an die Anwesenden, dass das Risiko eine kalkulierbare Grösse ist und man es zumindest stark vermindern kann mit seinem eigenen, richtigen Verhalten im Strassenverkehr.

Die Wurzeln von Roadcross liegen in der 1989 gegründeten Vereinigung für Familien der Strassenopfer (VFS). Am 31. Mai 2005 wurde die vorherige «Vereinigung Roadcross» in eine – mittlerweile preisgekrönte – Stiftung umgewandelt.