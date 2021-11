Rinderschau 118 Züchter massen sich in Sargans: Eine Schau der Superlative Der 19. Internationale GP von Sargans hat die Braunvieh-Spitzenzüchter aus ganz Europa in die Markthalle gebracht.

5 Bilder 5 Bilder «Phil Jura» von Valentin Gabathuler, Malans, belegte Rang 5 in ihrer Abteilung. Zahlreiche Interessierte wohnten der Rindershow bei. 6. Rang für «Piero Winnie» von Christian Eggenberger, Gams. Der GP von Sargans hat Format: 2500 Personen vor Ort und 5000 via Liveübertragung im Internet verfolgten am Samstag die Auffuhr von 124 Brown-Swiss-Rindern in der Markthalle School – in der Mitte die Gesamtsieger. Ganz links «Jongleur Gracie» von Ueli Tischhauser, Oberschan. Sie belegte Rang 5 in ihrer Abteilung.

Sargans Die Perle aller Braunvieh-Rinderschauen in Europa, wenn nicht sogar der Welt: Die sonst eher zurückhaltende Fachwelt – darunter europäische Spitzenzüchter und anerkannte Fachgrössen – geizte am Samstagabend in der Markthalle School beim 19. Internationalen GP von Sargans nicht mit Lob.

Der Aufmarsch zur Championwahl mit den Kategorienbesten lieferte den Beweis, dass der Grand Prix von Sargans weiterhin die mit Abstand beste Rinderschau in der Braunvieh-Spitzenzucht ist. Zwei Jahre ist es her, als das letzte Mal gestylte Paarhuferinnen in Sargans im Sägemehlring an einer Rindershow um Abteilungssiege und Championtitel buhlten.

Vor Jahren war es trendig, dass sich die Rinderrasse Brown-Swiss immer mehr dem Holstein-Typus annähert. Also schwerer, grösser und mehr Milch. Doch die Realität im Alltag, insbesondere in Gegenden mit steilen Hängen und Gebirgsweiden, deckte schonungslos die Nachteile auf. Und was wurde nach zweijähriger «Show-Abstinenz» am Samstag gezeigt? Es wurden durchs Band nicht zu grosse und schwere Tiere in den Ring geführt. Jetzt stimmt das Gesamtpaket wieder. Die Fitness und Langlebigkeit wirken sich auch im finanziellen Bereich aus.

Endlich wieder eine Schau

Zwei Jahre ist in der Spitzenviehzucht eine lange Zeit. Auch wenn der Direktvergleich fehlte, insbesondere die junge Züchtergeneration holte wichtige Informationen aus elektronischen Quellen. Ein feines Näschen haben die Organisatoren beim Verpflichten von Schaurichtern schon bei der Premiere im Jahr 2002 bewiesen, indem sie junge Talente, aber auch Experten aus dem Ausland und anderen Milchviehrassen verpflichteten. Damit wurde ein Tor mit grösserem Blickwinkel und Urteil aufgestossen.

In den 19 Jahren entwickelte sich der GP von Sargans von einer nationalen Schau zur grössten internationalen offenen Rinderschau in den Alpenländern. Jahr für Jahr bietet sie Qualität auf allerhöchstem Niveau, was Tausende Besucher, insbesondere viele Jugendliche, anlockt. Das Erfolgsgeheimnis: Ein gleichbleibendes, sechsköpfiges OK, welches sein Metier bestens versteht, und eine Infrastruktur, die – ausser der Schalltechnik – vollends überzeugt. Die Markthalle School platzte, unter Einhaltung der gesetzlichen Covid-19-Vorschriften, fast aus den Nähten.

Hohe Qualität der Jungtiere

An hochkarätiger Konkurrenz fehlte es nicht. 118 Züchter aus vier Ländern und 15 Kantonen kämpften um Ruhm und Ehre. 142 Jungtieren war im Vorfeld eine Startberechtigung zugesprochen worden. 18 Paarhuferinnen weniger als angemeldet buhlten ab 18 Uhr bis vor Mitternacht in zwölf Abteilungen um begehrte Gruppensiege und den Championtitel 2021. Im Teilnehmerfeld waren 13 Braunviehbesitzer aus der Region auszumachen.

Trotz Zwangsunterbruch: An Auffuhrqualität konnte nochmals ein Zacken zugelegt werden. Mit grossem Aufwand und allerlei Effekten wurden die braunen Fellträgerinnen gestylt. Die «Figaros» griffen in die grosse Werkzeugkiste und zauberten mit Requisiten, Spraydosen und Färbemitteln sowie «Püderchen» und Glanzmitteln so allerlei optische Effekte herbei. Aus grauen «Mäuschen» wurden tierische Prinzessinnen.

«Holdrio Hanna» gewinnt den GP-Titel 2021

Nuancen brachten denn auch die Entscheidung. Der GP-Titel 2021 wurde Holdrio Hanna aus der Abteilung 9 vom Team G-Wal Mountain Cows, Bürglen, zugesprochen. Zum Vizechampion wurde O Malley Kenaya von Franziska Duss aus Escholzmatt. Den dritten Platz respektive den Titel «Mention honorable» holte Elmar Hofstetter (Oberentfelden) mit Brice Bolly.

Gerichtet wurde die Schau von Schreinermeister und Landwirt Gerold Riedl aus dem österreichischen Steinach am Brenner. Mit klaren Worten begründete der 29-jährige Tiroler seine Entscheidungen.