Eine Erfolgsgeschichte: Der kleine, feine Koffermarkt in Salez Zum fünften Mal fand am Samstag in der Turnhalle des Schulzentrums Türggenau der beliebte Koffermarkt statt. Organisatorin Heidi Eberhard freut sich über den Erfolg. Andrea Müntener-Zehnder

27 Aussteller boten in ihren Koffern ihre selbst gemachten Dinge feil. (Bilder: Andrea Müntener-Zehnder) 4 Bilder Koffermarkt Salez

Wo andernorts die Koffermärkte bereits nach wenigen Durchführungen wieder verschwunden sind, hat der Salezer Koffermarkt noch immer Bestand und erfreut sich grosser Beliebtheit bei Ausstellern und Besuchern. Organisatorin Heidi Eberhard und ihr Team konnten auch dieses Jahr wieder 27 Aussteller von inner- und ausserhalb der Gemeinde begrüssen.

«Es gibt Frauen, die nehmen mit ihrem Koffer bereits zum fünften Mal in Folge an unserem Markt teil, der Erfolg gibt uns mit unserem Konzept recht. Es ist auch schön mit anzusehen, wie Kinder und Jugendliche oder gar ganze Familien basteln und zusammen etwas erschaffen, um ihren Koffer zu füllen», so Heidi Eberhard.

«Das freut mich besonders.»

Die Besucher konnten sich mit selbst hergestellten Artikeln wie Tannen aus Beton oder Altholz, Willkommensschildern, eingelegten Nüssen, Schmuck aus Glasperlen und altem Besteck oder gestrickten Socken und Pulswärmern eindecken.

Kaffeeklatsch im Koffermarktbeizli

Während die Eltern durch die Halle vorbei an den kreativen Koffern schlenderten, verweilten die Kleinen am Basteltisch, welcher durch eine erfahrene Spielgruppenleiterin betreut wurde.

Das rege benutzte Koffermarktbeizli bot Platz zum Kaffeeklatsch, Zmittag bei einer feinen Gerstensuppe oder einfach auch um noch einen Moment zu verweilen.