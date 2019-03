Eine besondere Ehrung für Christian Rutz Ein Wechsel im Vorstand und eine spezielle Belohnung für den Einsatz von Christian Rutz prägten die Hauptversammlung des Musikvereins Buchs-Räfis.

Andrea Beck (scheidende Materialwartin), ihr Nachfolger Markus Eggenberger, Christian Rutz, Silvia Bevivino, Tanja Keller, Corinne Bänziger (Präsidentin), Tobias Guntli und Udo Graf, beide im Vorstand (von links). (Bild: PD)

(pd) Nach einem feinen Abendessen eröffnete am Freitag die Präsidentin Corinne Bänziger die 16. Hauptversammlung des Musikvereins Buchs-Räfis im Musikheim Rietli. Sie leitete die Versammlung speditiv, und alle Geschäfte wurden einstimmig angenommen.

Markus Eggenberger folgt auf Andrea Beck

Das langjährige Vereinsmitglied Andrea Beck hatte den Rücktritt als Materialwartin verkündet. Für ihre sehr wertvolle und stets zuverlässige Arbeit wurde sie mit einem Blumenstrauss gewürdigt. Neu in den Vorstand wurde Markus Eggenberger gewählt.

Besondere Ehrung mehr als verdient

Eine besondere Ehrung wurde Christian Rutz zuteil. Heinzelmännchen, stiller Helfer, fleissiges Bienchen: Keine dieser Beschreibungen würde ihm gerecht werden. Er leistet sehr wertvolle unbezahlbare Arbeit im Hintergrund und hat diese Ehrung mehr als verdient.

Nach Abschluss der Hauptversammlung genossen die Mitglieder des Musikvereins das gemütliche Zusammensein. Bereits gestern Dienstag ging es für sie wieder weiter. Sie sind fleissig am Proben für die Musikunterhaltung, welche am 3. und 4. Mai in der Aula Flös in Buchs über die Bühne gehen wird.