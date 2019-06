Für den TV Azmoos gab es eine 10 für die Pendelstafette In drei Disziplinen nahm der TV Azmoos am Eidgenössischen Turnfest teil. In einer resultierte die Höchstnote.

Die Azmooser Crew genoss das Turnfest auf und neben dem Wettkampfplatz in vollen Zügen. (Bild: PD)

(pd) Bereits um 8.18 Uhr am Donnerstagmorgen startete die Musik für die Gerätekombination. Die Spannung war spürbar. Es gelang eine gute Aufführung, welche die treuen Fans mit einem tosenden Applaus unterstrichen. Das Kampfgericht würdigte die Leistung der Azmooser Turner mit einer tollen 9,00.

Wie entfesselt führten die Wartauer rund eine Stunde später die einstudierte Choreografie der Kleinfeldgymnastik auf. Das Publikum am Platzrand wie auch Kampfrichter waren begeistert. Die Belohnung folgte mit der ausgezeichneten Note 9,44. Als letzte Disziplin stand die Pendelstafette auf dem Programm. Die Läuferinnen und Läufer waren sichtlich nervös. Doch die lautstarke Anfeuerung der Fans vertrieb die Nervosität im Nu, die Azmooser Läufer wurden regelrecht angetrieben noch schneller zu rennen. Das Kämpfen hatte sich gelohnt, die Athleten durften am Ende gar über die sensationelle Note 10,00 jubeln.

Grandiose Stimmung am Fest der Feste

Erleichtert, dass alles wie geplant aufgegangen war, stiess die gesamte Turnfamilie zusammen auf die sehr gute Gesamtnote von 28,44 an. Die Freude über die grandiose Leitung der doch noch jungen Mannschaft war beim traditionellen «Zur Mitte» zu spüren. Nun hiess es, den Tag zu geniessen und die Konkurrenz arbeiten zu lassen. An den kommenden zwei Wettkampftagen verweilten die Turner auf dem Festgelände. Einmal mehr bewies sich das Eidgenössische Turnfest als Fest der Feste. Die Stimmung war grandios.

Am Sonntagmorgen war es endlich so weit, die Azmooser konnten sich über den überragenden 16. Rang in der 4. Stärkeklasse freuen. Zuhause angekommen, wurden die Turner feierlich von ihren Fans empfangen. Alle Wartauer Turnvereine marschieren in Begleitung der Musikgesellschaft gemeinsam durch Trübbach, um bei einem gemeinsamen Apéro den traditionellen Fahnengruss zu bestaunen. (pd)