Einbruchdiebstahl in Trübbächler Geschäft Bei einem Einbruchstahl in Trübbach ist die Schadenssumme höher als die Deliktsumme.

Die Diebe drangen über die Fenster in die Innenräume des Geschäfts ein. (Signalbild)

(kapo) Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag hat an der Hauptstrasse in Trübbach eine unbekannte Täterschaft mehrere Fensterscheiben eingeschlagen, um sich Zutritt zu den Innenräumen eines Geschäfts zu verschaffen. Sie stahl Bargeld in der Höhe von rund 800 Franken und hinterliess einen Sachschaden von mehreren tausend Franken.