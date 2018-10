Einbruch in Trübbach: Zigaretten und Bargeld aus Restaurant gestohlen In Trübbach ist eine unbekannte Täterschaft in ein Restaurant an der Guferastrasse eingebrochen.

(kapo/wo) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine unbekannte Täterschaft in ein Restaurant an der Guferastrasse eingebrochen. Die Täterschaft brach einen Zigarettenautomaten auf und stahl daraus Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.