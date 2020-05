Ein Werdenberger Karikaturist mit spitzer Feder vor 100 Jahren Der Wartauer Richard Anderegg war Kunstmaler, er skizzierte auch das Leben in einem Kegelclub.

«Unsere Rentiere als wirkliche Commission» des Kegelclubs, schrieb Anderegg auf der Kartenrückseite. Archiv Hansruedi Rohrer

Richard Alexander Anderegg wurde am 21. August 1880 in Azmoos als Sohn des dortigen Weberei-Direktors geboren. Ab 1897 bildete er sich in der Kunst des Zeichnens und Malens in St. Gallen, Nürnberg und München aus. In den Jahren 1909 bis 1914 nahm er Wohnsitz in Azmoos und München, von 1914 bis 1926 gänzlich in Azmoos und dann in Thal, wo er am 15. November 1969 starb.

Einen höheren Rang im Militär bekleidet

Der Werdenberger Kunstmaler Richard Anderegg in Nürnberg. Archiv Hansruedi Rohrer

Als Kunstmaler entwarf er Kalenderbilder, Glückwunschkarten, Bildnisse von Landschaften, Pferden, Blumen, Dorfansichten und allerlei Skizzen. In seiner Azmooser Zeit richtete Richard Anderegg sein Atelier im Dachstock des Bürotrakts der Weberei Azmoos ein.

Im Militär bekleidete als Kavallerie-Oberstleutnant somit einen höheren Rang. In den Jahren von 1912 bis 1924 war Anderegg auch Mitglied des im Jahre 1901 gegründeten Buchser Freitagkegelclubs. Dort figurierten Namen wie Oberst Hess, Nationalrat Schwendener, Bierbrauer Hilty, Dr. med. Metzler, Kaufmann Metzger und andere, also alle aus der Dorfprominenz.

Drei Beispiele, «wie bunt es die Herren trieben», wenn sie am Freitag kegeln sollten. Archiv Hansruedi Rohrer

Vorkommnisse auf 160 Postkarten verewigt

Es gab aber zu jener Zeit auch noch einen Buchser Dienstagkegelclub. Es soll hier nun die Rede vom Freitagkegelclub sein, in welchem sich der Künstler Anderegg nicht nur körperlich, sondern auch geistig betätigte. Auf insgesamt 160 Postkarten verewigte er die Vorkommnisse im besagten Club, mit feinstem, farbigen Pinselstrich und klarer Tintenschrift. So entstanden die herrlichsten Karikaturen, gleichsam auch als gesellschafts-kritisches Abbild jener Zeit. Die Beispiele auf dieser Seite stammen alle aus dem Jahr 1920.