Ein Treffpunkt voller Ausdauer: Beim Lauf-Treff Buchs wird bei jedem Wetter gejoggt Seit über 30 Jahren treiben die Mitglieder des Lauf-Treffs Buchs gemeinsam Sport. Trotz Disziplin kommt Geselligkeit nicht zu kurz. Bianca Helbling

Selbst die anhaltend heissen Temperaturen können ihnen an diesem Mittwochabend nichts anhaben. Rund 25 Mitglieder des Lauf-Treffs Buchs haben sich auch bei sengender Hitze wieder beim Schulhaus Flös versammelt, um gemeinsam ihrer Leidenschaft zu frönen. Jeden Mittwoch und Sonntag treffen sich die Athleten unverbindlich und joggen auf verschiedenen Strecken durch die Region.

Joggen bei jeder Witterung

Egal ob Schnee, Hagel oder Hitze, gejoggt wird immer, wie Vorstandsmitglied Roland Müller versichert. «Wir gehen wirklich bei jeder Witterung!» Total zählt der Verein 150 Aktive, wobei Frauen und Männer gleichermassen vertreten sind.

Seit 2009 gehört auch eine Nordic-Walking-Gruppe zum Verein. Was sie alle eint, ist die Faszination für den Ausdauersport. «Für mich ist es ideal: Ich brauche wenig Ausrüstung, bin mit Gleichgesinnten in der Natur und durch die Gruppe ist man direkt motiviert», so Müller. Er ist mit seiner ganzen Familie seit sechs Jahren beim Verein.

Ob Anfänger oder erfahren: Alle können mitmachen

Pünktlich begrüssen die Leiter die Ausdauerfreunde und schon joggt die Gruppe los, etwa einen Kilometer durch Buchser Wohngebiet bis ins Rietli. Auf dem Weg wird locker geplaudert, man kennt sich, fachsimpelt oder gratuliert zu einem guten Resultat beim letzten Rennen.

Auf ein kurzes Stretching und etwas Gymnastik mit der Leiterin Annelies Gonzalez folgt die Gruppenaufteilung in drei Stärkeklassen. «Jeder kann bei uns mitmachen, von Jung bis Alt», sagt Roland Müller.

«Einzige Voraussetzung ist, dass man eine Stunde joggen mag. Es gibt alle Arten von Läufern und Niveaus: Manche wollen sich in der Freizeit einfach sportlich betätigen, andere verfolgen ehrgeizige Ziele.»

Zu Letzteren zählt auch Alexander Heim, Hauptleiter Run. Er gewann mehrfach Läufe in seiner Kategorie wie beispielsweise den diesjährigen GP von Bern. Wer an Rennen teilnehmen möchte, meldet sich selbstständig zu diesen an. Die Palette ist vielfältig: Swiss Alpine in Davos, Städtlelauf Vaduz oder Marathon in Berlin – die Vereinsmitglieder haben schon so manche Strecke bezwungen. Ein fixer Termin in der Agenda ist der Gamperney-Berglauf, der für den Lauf-Treff einen Heimwettkampf darstellt. Müller: «Am Gamperney-Lauf sind wir jeweils etwa 35 Leute und tragen alle unser grünes Lauf-Treff-Shirt. Das sorgt für ein tolles Gemeinschaftsgefühl.»

Motivation dank guter Gesellschaft

Doch auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Einmal pro Monat gibt’s nach dem Training ein gemeinsames Pizza-Essen. Auch andere Aktivitäten wie ein Grillabend oder eine Lauf-Treff-Reise stehen jährlich auf dem Programm. Die Freude am Laufen bringt die Lauf-Treffler jede Woche zusammen. Neben neuen Freunden finden Teilnehmer hier auch einen Weg, um sich auszupowern, Grenzen auszuloten und eigene Bestleistungen zu erreichen. Ob Walking oder Running, für Motivation ist dank guter Gesellschaft bestimmt gesorgt.