Kindertanzgruppe Kreuzberg Gams/Grabs tanzte an der Olma-Eröffnung Die Kindertanzgruppe Kreuzberg Gams/Grabs trat an der Olma-Eröffnung auf, unter anderem vor einem Bundesrat.

Die Kindertanzgruppe Kreuzberg trat an der Olma vor sehr viel Publikum auf. (Bild: PD)

(pd) Seit 25 Jahren besteht die Kindertanzgruppe Kreuzberg Gams/Grabs nun schon und just in diesem Jubiläumsjahr standen zwei besondere Ausflüge auf dem Programm. Begonnen hat das Jubiläumsjahr im März mit einem Auftritt im Alterswohnheim Mösli am Tag der Kranken. Für die Kinder immer wieder schön, betagten Menschen eine Freude zu bereiten. Im Juni durften die Kinder mit den Erwachsenen ans Schweizerische Volkstanzfest nach Langnau reisen und mit Kindern aus der ganzen Schweiz das Geübte zum Besten geben.

Staunen war angesagt

Der Höhepunkt jedoch stand im Oktober an. Die Gruppe war eingeladen worden, an der Olma-Eröffnungsfeier im Stadttheater St.Gallen teilzunehmen. Das war doch wieder Ansporn genug, um weiter fleissig zu üben. Am vergangenen Donnerstagmorgen versammelten sich die Mitglieder schon früh auf dem Bahnhof Buchs. Alle in Tracht gekleidet, ging dieses Abenteuer nun los.

Im Stadttheater angekommen, nahmen Betreuer die Tänzerinnen und Tänzer in Empfang und führten sie zum Bühneneingang und in die reservierte Garderobe. Ein erstes Mal war staunen angesagt ... so viele Spiegel. Nun hiess es, strikte den Anweisungen der Betreuer zu folgen, denn der genaue Ablauf der Eröffnungsfeier war einzuhalten.

700 Zuschauer schauten im Stadttheater zu

Das Aufgebot zur ersten Probe folgte. Der erste Einzug auf die Bühne beeindruckte schon gewaltig. Nach der dritten Probe waren alle zuversichtlich, dass die Tanzgruppe die Wünsche der Leitung erfüllen würde. Nun hiess es wieder Warten. Über Lautsprecher in der Garderobe konnte das Programm etwas mitverfolgt werden, bis die Kindertanzgruppe an der Reihe war. Es war still im Theater und im Dunkeln konnte man wage erahnen, dass jeder Platz besetzt sein musste. 700 Personen schauten zu, inklusive Bundesrat Alain Berset. Der Einmarsch mit grossem Applaus, dann erklang die Musik des Tanzes «En Schottisch vom Emil». Die Kinder tanzten wie Profis und der Schlussapplaus bewies, dass es den Zuschauern gefallen hatte. Abmarsch mit Erleichterung in die Garderobe.

Nebst dem Tanzen etwas Olma-Feeling schnuppern

Nun durfte die Kindertanzgruppe an die Olma übersiedeln, denn dort standen nochmals zwei Auftritte bevor. Auf der Bühne des Olma-Gastes IG Volkskultur durfte sie am Nachmittag drei Tänze zum Besten geben. Auch hier wurden die Auftritte von sehr viel Publikum mitverfolgt. Jeweils beim dritten Tanz wurden die Zuschauer zum Mittanzen aufgefordert. Für die Kinder ein besonderer Spass. Nach dem Pflichtprogramm konnte die Kindertanzgruppe nun noch etwas Olma-Feeling schnuppern und mit dem Säulirennnen als Schlusspunkt des Events machte sie sich auf den Heimweg.

Initiantin lobte den Auftritt sehr

In Buchs angekommen traf man per Zufall auf Barbara Dürr, eine der Initiantinnen der Kindertanzgruppe. Sie hatte vor 25 Jahren bei den Landfrauen Gams die Idee, eine Kindertanzgruppe zu gründen. Auch sie war am Vormittag im Stadttheater als Zuschauerin. Mit Freude und Stolz lobte sie den Auftritt sehr. Müde aber glücklich mit dem Erlebten, machten sich die Tänzerinnen und Tänzer auf den Heimweg.