Erfolgreiche zweite Auflage des Seveler Herbstmarkts - Schaf- und Gitzischau bilden eine optimale Ergänzung Zum Markt in Sevelen gab es eine Schaf- und Gitzischau mit Corinne Sonderer als zweifach erfolgreiche Züchterin. Heini Schwendener

Auf dem Herbstmarkt gab es köstliche Spezialitäten von den Landwirtschaftsbetrieben Sevelens und der Region zu kaufen und zu degustieren. Bilder: Heini Schwendener

Ein sympathischer Herbstmarkt

Fast alle Gesichter strahlten am Samstag an der Schaf- und Gitzischau, die zusammen mit dem Herbstmarkt beim Zinslihof in Sevelen durchgeführt wurde. Die Frauen und Männer an den 13 Marktständen präsentieren stolz ihre Produkte und legten ein eindrückliches Zeugnis ihrer Leistungsfähigkeit und Kreativität ab.

Das Publikum nutzte die Gelegenheit, mit den Bäuerinnen und Bauern ins Gespräch zu kommen, die kulinarischen Köstlichkeiten zu degustieren und schliesslich das eine oder andere gute Stück zu erwerben, um den Käse, das Fleisch, die Früchte und Fruchtsäfte oder die Weine aus lokaler Produktion zu Hause mit der Familie zu geniessen.

Eine Plattform für die Landwirtschaft

Christian Vetsch, der Verantwortliche für den Herbstmarkt, zeigte sich erfreut über den grossen Publikumsaufmarsch. Bei der zweiten Auflage der Marktes gab es sogar einige Stände mehr als bei der Premiere vor einem Jahr. Der Herbstmarkt sei eine gute Plattform für die Landwirtschaftsbetriebe aus der Gemeinde und der näheren Umgebung, so Christian Vetsch.

Miss- und Mutter-Tochter-Wettbewerb gewonnen

Auch den Schaf- und Ziegenzüchtern stand die Freude und der Stolz ins Gesicht geschrieben. Die Schaf- und Gitzischau zog viel Publikum an. Nicht nur die Kinder hatte Freude daran, die schönen Tiere aus der Nähe zu betrachten und sie gar zu streicheln. Unter all diesen zufriedenen Gesichtern an diesem gelungenen Anlass stach aber eines besonders heraus – jenes von Corinne Sonderer aus Weite.

Ihr Schaf Miranda gewann die Miss-Wahl. Mit Leandra und Lenja konnte die Wartauerin auch den Mutter-Tochter-Wettbewerb für sich entscheiden. Zum Mister wählte der Experte Risch Capatt den Widder Erich von Robert Wickli aus Salez. Er attestierte den Schafzüchtern seinen Respekt für die gute Arbeit. Darüber und über die erfolgreiche Schau freute sich auch Michael Roth, Präsident des Schafzuchtvereins Sevelen.