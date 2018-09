Special Agent 007 begeisterte musikalisch «Best of James Bond» war eine spezielle Konzertschau, die von der Musikschule Werdenberg im Rahmen von «Special Events» in der Lokremise inszeniert wurde. Die Bond-Fans waren entzückt. Heidy Beyeler

Emotionaler Abschluss mit den vier Solisten (von links) Julia Hagne, David J. Boyd, Jennifer Sarah Boone und Brandy Butler. (Bild: Heidy Beyeler)

Musikschulleiter Dennis Mungo rockte in der Lokremise (Bild: PD) Die Solisten (im Bild David J. Boyd) harmonierten mit dem Orchester. (Bild: PD) Im Orchester und der Band wirkten auch Lehrpersonen der Musikschule Werdenberg mit. (Bild: PD) Hochkonzentriert: Die Streicher des Orchesters. (Bild: PD) 4 Bilder Ein Stelldichein mit Special Agent 007

Einen Strauss aus den besten Bond-Liedern erlebten die Besucher in der Lokremise, die sich für die Aufführung geradezu aufdrängte. Ein altersmässig durchmischtes Publikum liess sich ein auf die verschiedenen Musikstile – vorgetragen von erfahrenen Musikern aus der Region und aus dem nahen Ausland sowie der Musikschule Werdenberg. Jazz, Rock, Pop und moderne Klassik: Es war auch speziell, weil sich hier wirklich querbeet Generationen von Alt bis Jung einfanden.

Bei vielen – eher älteren Leuten – kamen Erinnerungen auf, von Bond-Filmen die sie vor vielen Jahren im Kino genossen haben, als ein Kinobesuch noch etwas Besonderes war und das Fernsehen damals solche Filme nicht zeigte. Es ist vor allem auch die Musik, die häufig Erinnerungen wachrüttelt – zum Beispiel an eine Romanze. Die Stimmung in der Lokremise knisterte buchstäblich, wenn Sänger und Sängerinnen aus voller Brust ihren Einsatz gaben. Dazu wurden Videoclips von verschiedenen James Bond Filmen wiedergegeben. Da waren auch Ausschnitte aus dem ersten Bond-Film (1962), «Die Jagd auf Dr. No» mit Ursula Andress. Dass häufig James Bond Filme in der Schweiz gedreht wurden, bekamen die Gäste im Laufe des Abends per Videoclips und Ansagen von Jennifer Sarah Boone zu sehen oder gesagt.

Absolut überzeugende und berührende Solisten

Mit den Solosängerinnen Julia Hagne, Brandy Butler und Jennifer Sarah Boone sowie Solosänger David J. Boyd – begleitet von Orchester und Band – konnten professionelle Solisten mit grosser Bühnenerfahrung gewonnen werden. Irgendwie spürte man, dass alle beteiligten Künstler diese Art Musik intus haben und James Bond mögen – wenn auch immer wieder andere Schauspieler in diese Rolle der Ikone James Bond schlüpften und schlüpfen.

Da war Brandy Butler, ursprünglich aus den USA mit einer Soul-Stimme und dem Jazz-Genre, wie man sie nicht so oft live erleben kann. Julia Hagne überzeugt mit ihrer glasklaren nordischen und ehrlichen Stimme. Ihr traut man zu, dass sie vielerlei Musikstilarten besingen kann. Jennifer Sarah Boone ist ein Multitalent, nicht nur dass die aus Trinidat&Tabago stammende Sängerin eine gute Gesangsstimme hat; sie ist auch Sprecherin und perfekte Ansagerin, spricht neben ihrer Muttersprache Englisch perfekt Deutsch und Schwäbisch. Ihre Stimme ist dynamisch – sowohl beim Sologesang wie auch bei der Ansage der einzelnen Musiktitel.

Und da war auch noch ein Solosänger: David J. Boyd. Er liebt die Bühne und Musicals und ist Schotte. Häufig ist er auf deutschen Bühnen anzutreffen. Er tanzt auch gerne, was bei seinem Soloauftritt gut erkennbar war. Und seine Stimme? Schwer einschätzbar nach der Konzertschau in der Lokremise. Es scheint, dass er seine Stimmlage variabel auf sehr hoch, normal und etwas tiefer einstellen kann. Eines ist klar: Er hat das Publikum in der Lockremise voll und ganz überzeugt.

Guter Ton dank Technikern und den Räumlichkeiten

Der Musikschule Werdenberg ist es gelungen, Solisten zu gewinnen, die für diesen besonderen Anlass besser nicht hätten passen können. Dazu kommt, dass sich offenbar die Lockremise für solche Konzert-Shows akustisch hervorragend eignet. Klar, dazu beigetragen haben auch die Ton-Techniker. Für die Special Effekts sorgte die Lichttechnik mit Bravour. Das Publikum drückte die Zufriedenheit enthusiastisch aus. Die Begeisterung ob dieser (noch) seltenen Konzert-Show war entsprechend imposant.