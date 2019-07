Der Salezer Benjamin Koch wird für die Bestnote 5,7 geehrt 92 Absolventen durften am Dienstag an der Feier der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen, darunter auch zahlreiche junge Berufsleute aus dem Werdenberg. Susanne Quaderer

Der Salezer Benjamin Koch (Mitte) war mit einem Notendurchschnitt von 5,7 der Beste von 92 Absolventen. (Bild: Tatjana Schnalzger)

«Was der Turbolader für den Motor ist, das ist die Motivation für die Arbeitsleistung», erklärte Werner Kranz, Leiter des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung an der Lehrabschlussfeier der technischen Berufe in Vaduz. Die Motivation ist unumstritten einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg.

Die 92 Absolventen – hauptsächlich junge Männer – haben dies in den vergangenen Tagen, Wochen und Jahren unter Beweis gestellt. Am Dienstagabend durften sie mit ihren Familien und Freunden den Abschluss einer Episode in ihrem Leben feiern. Gehüllt in einen weissen Anzug, einen grünen Jumpsuit, oder einfach in eine Jeans und T-Shirt, betraten die erschienen Absolventen die Bühne im Rathaussaal in Vaduz und durften ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Zehn absolvierten gleichzeitig die lehrbegleitende Berufsmittelschule und bei 14 stand im Zeugnis ein Gesamtnotendurchschnitt von 5,3 und besser. Der Beste war Benjamin Koch aus Salez mit einer Note von 5,7. Auch die Jubilaren der Berufsbildner wurden geehrt.