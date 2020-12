Gams/Buchs Ein aussergewöhnliches Paar verstärkt die W&O-Redaktion Seit kurzem leisten zwei Figuren aus Zeitungspapier den Redaktorinnen und Redaktoren Gesellschaft. Geschaffen wurden sie von Chris Zwingli-Blaser aus Gams.

In der W&O-Redaktion: Marlene Fäh (links) und Chris Zwingli, welche die beiden Figuren, den Herrn W (links) und die Frau O, geschaffen hat. Bild: Heini Schwendener

(she) Die Buchserin Chris Zwingli-Blaser lebte von 2013 bis 2019 in Italien. Die Sehnsucht nach ihrer Familie und ihrer Heimat war gross, darum besuchte sie die Ostschweiz so oft es ging. Jedes Mal nahm sie einen Stapel alter W&O-Ausgaben mit auf den Rückweg nach Italien. Ihre Schwester Marlene Fäh hatte ihr die W&O jeweils aufbewahrt.

Zuerst gelesen, dann «verarbeitet»

In Italien hat Chris Zwingli die alten W&O zuerst mit Interesse gelesen und sie danach «verarbeitet». Bis 2015 entstanden im Verlauf der Jahre zwei Pappmaché-Figuren. Sie tragen zwar keine Werdenberger Tracht, aber sie bestehen zumindest aus Werdenberger Zeitungspapier. Überall auf den Figuren schimmern noch Texte oder Schriftzüge der Lokalzeitung durch.

Chris Zwingli wohnt inzwischen in Gams. Kürzlich haben sie und Marlene Fäh das «W&O»-Paar der Redaktion geschenkt, auf dass es hier ein schönes Plätzchen findet und das Team weiterhin zu kreativem Schaffen anregt.