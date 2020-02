Der Familientreff Buchs ist ein Ort mit Vorbildcharakter

Der Familientreff Buchs an der Churerstrasse 7 feiert am Samstag, 22. Februar, das 10-Jahr-Jubiläum. Von 13.30 bis 14.30 Uhr findet ein Anlass für geladene Gäste statt, an dem ein Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft geworfen wird. Von 14.30 bis 17 Uhr kann sich die Öffentlichkeit am Tag der offenen Tür selbst ein Bild vom Angebot machen kann. (wo)