Wohnungen der Genossenschaft Alterswohnungen Grabs sind sehr beliebt Die Genossenschaft Alterswohnungen Grabs hat kürzlich ihre Generalversammlung abgehalten. Ein neues Mitglied wurde in die Verwaltung gewählt. Die Wohnungen sind nach wie vor sehr beliebt.

Zufriedene Gesichter: (von links) Käthi Vetsch, Walter Geering und Werner Vetsch. (Bild: PD)

(pd) Die Generalversammlung der Genossenschaft Alterswohnungen Grabs unter der Leitung von Präsident Walter Geering im Restaurant Schäfli begann wie jedes Jahr mit einem gemeinsamen Abendessen, worauf der offizielle Teil der GV folgte.

Der Jahresbericht des Präsidenten rief die Geschichte der Genossenschaft kurz in Erinnerung: Gründung 1990 war Bezug des Hauses Reseda in der Nähe des Stütlihus 1992. Der Bau des Hauses Rose im Oberdorf konnte vor 25 Jahren, 1994, bezogen werden.

Letzte «Ur-Bewohnerin» ist ins Altersheim gezogen

Kürzlich ist die letzte Bewohnerin, die von Anfang an in der Reseda wohnte, ins Altersheim umgezogen. Im Berichtsjahr gab es keine Mieterwechsel in der Reseda, in der Rose lediglich einen.

Die Wohnungen sind beliebt, Inserate zur Weitervermietung sind selten nötig. Die Mieterinnen und Mieter der Rose können die Dienstleistungen des Stütlihus nutzen, sprich Mittagessen, Wäsche, Reinigung und mehr, dies wird sehr geschätzt. In beiden Häusern gab es bisher nie Leerstände oder Mietausfälle. Zwar ist auch das Haus Rose behinderten- und altersgerecht gebaut, doch wohnen dort im Gegensatz zur Reseda eher jüngere Leute.

Die Genossenschaft pflegt den Kontakt zum Altersheim Stütlihus und zum Gemeinderat, und hofft, bei der Arealentwicklung der Liegenschaft beim neuen/alten Altersheim mitwirken zu können. Die Finanzen der Genossenschaft dürfen als gesund bezeichnet werden. Die Finanzreserven würden einen weiteren Bau zulassen, sofern sich eine geeignete Gelegenheit zum Landerwerb böte.

Langjährige Verwalterin mit Applaus verabschiedet, Werner Vetsch neu in der Verwaltung

Leider musste die langjährige Wohnungsverwalterin der Rose, Käthi Vetsch, aus familiären Gründen aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Dies ist sehr bedauerlich; eine ebenso tüchtige und umsichtige als auch beliebte Mitarbeiterin ist nicht so leicht zu ersetzen. Sie wurde denn auch mit einem Geschenk, mit Blumen und grossem Applaus verabschiedet. Als ihr Nachfolger wurde Werner Vetsch, wohnhaft an der Perdeilenstrasse in Grabs, gewählt.

Zum Ausklang der GV erfreute die sechsköpfige Familie Lengler mit ihrer Kapelle «Längler» aus Saas im Prättigau mit einigen ihrer grossartig vorgetragenen Bündner Ländler.